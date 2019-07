Volley | Universiadi 2019 | l’Italia soppianta la Francia | azzurri in finale per l’oro!

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) L’Italia ha travolto lacon un fragoroso 3-0 (25-16; 25-21; 25-18) e si è così qualificata alladel torneo dimaschile alle, glisono stati impeccabili al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) e domani sera (ore 20.30) torneranno in campo per affrontare la Polonia nell’atto conclusivo della kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi sono stati impeccabili contro i transalpini, hanno preso il largo in avvio del primo set, nella seconda frazione hanno dovuto rimontare mentre nel terzo parziale hanno subito pigiato sull’acceleratore e hanno controllato la situazione con estrema disinvoltura meritando ampiamente il successo. Ora il sogno chiamato medaglia d’oro è più vivo che mai e ci sono tutte le carte in regola per battere la Polonia che oggi ha avuto la meglio ...

