Volley - Nations League 2019 : la Russia asfalta la Francia e vola in semifinale - la Polonia liquida l’Iran e avanza : A Chicago (USA) prosegue la Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile, nella notte si sono giocate due partite che hanno consegnato i primi verdetti: la Polonia ha vinto la Pool B e si è qualificata alle semifinali proprio come Russia e USA, l’altra semifinalista uscerà dallo scontro diretto tra Brasile e Iran. Di seguito tutti i risultati, le cronache degli incontri e le classifiche. Polonia-IRAN 3-1 () I Campioni del Mondo, ...

Volley - Nations League 2019 : impresa della Polonia - Brasile sconfitto all’esordio! Stati Uniti convincenti contro la Francia : Si è aperta la Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile presso la Credit Union Arena di Chicago (Stati Uniti). La prima giornata ha regalato subito un risultato inatteso dal momento che nel girone A il Brasile grande favorito è stato sconfitto dalla Polonia e dovrà quindi superare l’Iran nell’ultima partita in programma per accedere alla semifinale. Tutto come da pronostico invece nel girone B, con il successo degli ...

Volley - Nations League 2019 : Final Six a Chicago. Brasile favorito - USA d’assalto - Francia senza Ngapeth - Russia per la difesa : Chicago (USA) ospiterà la Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile da mercoledì 11 a domenica 14 luglio, la metropoli dell’Illinois ospiterà gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che concluderanno la prima parte della stagione riservata alle Nazionali e che lanceranno verso i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla manifestazione parteciperanno le migliori cinque squadre della fase ...

Volley - Nations League 2019 : l’Iran arriva a Chicago con grande ritardo. C’è la protesta! : Un’esperienza non certo simpatica quella per la Nazionale iraniana di Volley, impegnata nella Nations League, competizione itinerante che vede confrontarsi le migliori compagini del Pianeta e giunta alla Final Six. Ebbene la selezione è giunta a Chicago, come rivela gazzetta.it, dopo 30 ore di volo ed è stata fermata dalle autorità federali per controlli interminabili (4 ore). Una specie di interrogatorio quello subito dal giocatori che ha ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia senza ritmo e gioco - azzurre senza semifinali. Ora marcia verso il preolimpico : Una Final Six deludente, sofferta, sottotono. Si riassumono così gli atti conclusivi della Nations League 2019 di Volley femminile in casa Italia, le azzurre non sono mai state in partita e hanno raccolto due sonore sconfitte contro Turchia e Cina: le ragazze del CT Davide Mazzanti erano tra le grandi favorite per il successo conclusivo e invece si sono completamente spente a Nanchino, esibendo un gioco lontano anni luce rispetto a quello visto ...

Volley - Final Six Nations League 2019 : calendario - date - programma - orari e tv : La Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile si giocherà a Chicago (USA) dal 10 al 14 luglio, gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale andranno in scena negli States e si preannuncia grande battaglia per la conquista del primo trofeo stagionale. All’appuntamento si sono qualificate le prime cinque squadre del turno preliminare e gli Stati Uniti in qualità di Paese ospitante, le sei formazioni sono state divise ...

Volley femminile - Nations League 2019 : la Cina batte la Turchia e conquista il terzo posto : La Cina ha conquistato il terzo posto nella Nations League 2019 di Volley femminile, le padrone di casa hanno sconfitto la Turchia per 3-1 (25-23; 25-15; 20-25; 25-21) e hanno così potuto festeggiare di fronte al proprio pubblico di Nanchino. Le asiatiche, presentatesi all’appuntamento senza molte titolari tra cui la fuoriclasse Zhu Ting, sono riuscite a fare bella figura nella Final Six e hanno così replicato il risultato ottenuto lo ...

Volley femminile - Nations League 2019. Brasile e Usa per riprendersi il mondo : Brasile e Usa provano a riprendersi il mondo dopo il black out della rassegna iridata di ottobre in Giappone. La Nations League ha fatto riprendere quota alle due nazionali che erano uscite con le ossa rotte da Giappone 2018, entrambe lontane dal podio, quinte le statunitensi, addirittura eliminate dall’ultima fase le brasiliane. Ora si giocano la finale della prima grande manifestazione del 2019, l’unica di respiro mondiale in ...

Cina-Turchia Volley femminile - Finale 3°-4° posto Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Sfida tra deluse quella che aprirà l’ultima giornata della Final Six della Nations League 2019 di volley femminile. Prima della stellare partita tra Brasile e Stati Uniti valida per il titolo nella prestigiosa competizione internazionale, si affronteranno Cina e Turchia nella Finale per il terzo posto. La formazione asiatica si è già superata avanzando alla seconda fase grazie alla vittoria sulla deludente Italia e le giovani giocatrici ...

USA-Brasile Volley femminile - Finale Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi domenica 7 luglio si gioca USA-Brasile, Finale della Nations League 2019 di volley femminile. Le due squadre si sfidano a Nanchino (Cina) per la conquista del prestigioso torneo internazionale, all’atto conclusivo della manifestazione sono giunte le due grandi favorite della vigilia che in semiFinale hanno liquidato rispettivamente Cina e Turchia. Le due formazioni si sono già sfidate due giorni fa nell’ultimo incontro della ...

Volley femminile - Finale Nations League 2019 : USA-Brasile. Data - programma - orari e tv : USA e Brasile si affronteranno nella Finale della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena domenica 7 luglio (ore 13.30) a Nanchino (Cina). Le due grandi favorite della vigilia se la vedranno in un atto conclusivo davvero da brividi, tra l’altro le due squadre si sono già incrociate nella fase a gironi dove la corazzata a stelle e strisce si è imposta per 3-1, chi riuscirà a spuntarla in questa rivincita? Le ragazze di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : gli USA liquidano la Cina - super sfida al Brasile in Finale : Gli USA hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-11; 15-25; 25-17; 25-20) e si sono qualificati alla Finale della Nations League 2019 di Volley femminile, la corazzata a stelle e strisce tornerà in campo domani per affrontare il Brasile in un atto conclusivo assolutamente da non perdere. Le ragazze di coach Kiraly cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno mentre le verdeoro proveranno a tornare sul trono a due anni di distanza ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia mai in partita - azzurre sottotono. Bisogna rialzarsi verso il preolimpico! : L’Italia si era presentata a Nanchino con il serio obiettivo di vincere la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si erano brillantemente qualificate alla Final Six del prestigioso torneo internazionale e andavano a caccia del risultato di lusso ma invece sono incappate in due sonore sconfitte contro Turchia e Cina: un pesantissimo 3-0 contro le anatoliche senza mai essere state in partita, un deludente 3-1 contro le asiatiche ...

Volley femminile - Nations League 2019 : il Brasile travolge la Turchia e vola in Finale - show delle verdeoro : Il Brasile ha travolto la Turchia con un roboante 3-0 (25-23; 25-15; 25-10) e si è qualificato alla Finale della Nations League 2019 di Volley femminile che domani giocherà a Nanchino contro la vincente di USA-Cina, semiFinale in programma a partire dalle ore 13.30. show assoluto delle verdeoro che hanno dominato la contesa in lungo e in largo, c’è stata storia solo nel primo set dove la compagine di coach Giovanni Guidetti è riuscita a ...