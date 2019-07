Vodafone propone la Giga Weekend a 1 euro ad alcuni clienti

Vodafone Happy Black rinnova il proprio portafoglio proponendo nuovi sconti : Vodafone ha aggiornato la lista dei vantaggi dedicati ai clienti iscritti al programma fedeltà Happy Black. In particolare, per il mese di Luglio 2019 sono disponibili nuovi sconti per Booking.com e per il servizio di streaming NOW TV. L'articolo Vodafone Happy Black rinnova il proprio portafoglio proponendo nuovi sconti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone migliora le sue offerte winback Special Minuti proponendole con tutto gratis : Vodafone sta facendo un nuovo tentativo con la winback Special Minuti 50GB a 6,99 euro al mese, questa volta offrendo il primo mese gratis. L'articolo Vodafone migliora le sue offerte winback Special Minuti proponendole con tutto gratis proviene da tuttoAndroid.

Vodafone punta i clienti Iliad proponendogli la Special Minuti 50GB a 7 - 99 : Parte oggi una nuova iniziativa pensata da Vodafone per gli utenti Iliad che vogliono cambiare operatore e sono alla ricerca di una soluzione vantaggiosa L'articolo Vodafone punta i clienti Iliad proponendogli la Special Minuti 50GB a 7,99 proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone Samsung Galaxy A50 a 7 - 99 euro al mese senza contributo iniziale : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di un Samsung Galaxy A50 in 30 rate mensili da 7,99 euro, senza alcun contributo iniziale. L'articolo Vodafone propone Samsung Galaxy A50 a 7,99 euro al mese senza contributo iniziale proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone vari smartphone a rate da 2 - 99 euro al mese e anticipo zero : In questi giorni Vodafone sta offrendo ad alcuni suoi già clienti selezionati la possibilità di acquistare degli smartphone a rate con anticipo zero per mezzo di una campagna promozionale negli store aderenti tramite SMS o notifica dall’app My Vodafone e riguarda smartphone Apple, Huawei, Samsung ed LG. L'articolo Vodafone propone vari smartphone a rate da 2,99 euro al mese e anticipo zero proviene da TuttoAndroid.

Dal 26 maggio Vodafone propone Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Galaxy S10 a rate : i nuovi prezzi : Trapelano proprio in queste ore, in pieno weekend, nuove interessanti opportunità per coloro che intendono acquistare smartphone come i vari Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 a rate. Mi riferisco alle offerte Vodafone, tramite le quali chi è interessato potrà procedere con l'acquisto dei suddetti modelli a rate. Cerchiamo dunque di analizzare più nel dettaglio i singoli costi, in modo tale da comprendere se l'iniziativa della ...

Vodafone propone smartphone Huawei e Samsung a rate senza anticipo : Vodafone Italia ha dato il via ad una nuova iniziativa rivolta ad alcuni clienti a cui offerta la possibilità di acquistare alcuni smartphone a rate e senza anticipo L'articolo Vodafone propone smartphone Huawei e Samsung a rate senza anticipo proviene da TuttoAndroid.