Vittoria | la mamma del bimbo morto | «Ho preso il telefono all' assassino»

“Papà e mamma - questa Vittoria è per voi” - Toronto Raptors : la tragica coincidenza che accomuna Leonard - Siakam - VanVleet e Ibaka : C’è una tragica coincidenza che accomuna gran parte dei Toronto Raptors: i più grandi protagonisti della cavalcata verso il titolo NBA, hanno perso un genitore da giovani Spesso capita che lo sport regali un’occasione di riscatto, o comunque una chance per ‘chiudere il cerchio‘, ottenere il giusto premio per i sacrifici di una vita, trovare il senso di sofferenze e difficoltà attraverso le quali si è passati per poi ...