Visco | «L' economia italiana ristagna Bene calo dello spread | ora strategia di lungo

Conte : “Economia non arranca - siamo fuori da recessione. Visco? Impegno a crescita rispettando la finanza pubblica” : “L’economia non arranca, siamo fuori dalla recessione. Questo Governo perseguirà un disegno di crescita economica quale quello preannunciato nei documenti ufficiali, come il Def”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della cerimonia per i cento anni della Oil in Campidoglio, commentando le parole di Ignazio Visco nel corso della relazione di Bankitalia. E ancora: “Vogliamo coniugare la ...