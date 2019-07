Visco Bankitalia | “Tensioni su spread calate | ma politica di bilancio prudente va

Assemblea Abi - Visco (Bankitalia) : “Tensioni su spread attenuate - ma politica di bilancio prudente va portata avanti” : Le tensioni sullo spread “si sono attenuate” con lo stop della Commissione Ue alla procedura d’infrazione sul debito italiano, grazie all’assestamento dei conti deciso dal governo. Ma “per consolidare questi risultati e ridurre ulteriormente il costo del debito pubblico l’orientamento prudente della politica di bilancio andrà confermato in un quadro di più lungo periodo”. A spiegarlo è stato il governatore della ...

Il governatore di Bankitalia Visco : “Non vivere con l’incubo del disavanzo - serve stabilità” : «Ci vuole fiducia e capacità di programmazione, non si può vivere sotto l’incubo del disavanzo che non asseconda la richiesta di stabilità dei mercati». L’ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco parlando al Foglio Tech Festival di Venezia. L’importante, ha poi aggiunto, «è stabilizzare l’economia, perché di fronte anche a una situazione...

Visco - il monito del governatore di Bankitalia : «Disavanzo incubo invivibile - serve stabilità» : Parla del «Disavanzo come un incubo invivibile per la stabilità» il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. «Ci vuole fiducia e capacità di...

Visco - l'allarme del governatore di Bankitalia : «Disavanzo incubo invivibile - serve stabilità» : Parla del «Disavanzo come un incubo invivibile per la stabilità» il governatore di Bankitalia, Vincenzo Visco. «Ci vuole fiducia e capacità di...

Salvini al governatore di Bankitalia Visco : “L’Italia è più povera per colpa di regole vecchie” : Il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio ad Aversa, in vista del ballottaggio del 9 giugno, ha replicato al governatore di Bankitalia Ignazio Visco: "L'Italia è più povera per colpa di vincoli e regole vecchie. L'unico modo per crescere e' dare lavoro e dare speranza e tagliare le tasse".

Bankitalia - Visco : "Senza Europa - l'Italia sarà più povera" : Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha messo in guardia il governo italiano dal non perdere di vista l'importanza dell'Unione Europea. Nelle considerazioni finali della Relazione di Bankitalia per il 2018 Visco ha criticato la mancata evoluzione del progetto comunitario, parlando senza mezzi termini di inadeguatezza della governance economica dell'area dell'euro.Secondo Visco, però, "la debolezza della crescita dell'Italia negli ...

Bankitalia - il monito di Visco : più rischi che benefici da una manovra espansiva in deficit : Il rischio, dice il governatore, è quello della «espansione recessiva» evocato dall’ex chief economist dell’Fmi, Olivier Blanchard: manovre in deficit i cui impulsi alla crescita vengono annullati dall’aumento dei costi di finanziamento per lo Stato, le famiglie e le imprese...

Bankitalia - Visco "senza Ue Italia più povera"/ Al Governo "stop parole - spread alto" : BankItalia, Ignazio Visco dà i suoi avvisi e appelli al Governo 'senza l'Europa, l'Italia sarebbe stata più povera. Stop parole, spread continua a salire'