Vince il bronzo ai Mondiali dopo la morte del padre | la storia di Laura Peveri | una

(Di venerdì 12 luglio 2019) Unadi coraggio, di amore e di dolore:e la medaglia dimondiale per papà Stefano, scomparso in un tragico incidente due giorni prima della sua gara Lo sport è famiglia, amore, odio, amicizia e tantissimo altro. Lo sport, spesso, è anche un fantastico rifugio, una casa dove di atleti si rinchiudono per non dover fare i conti con una crudissima realtà. Lo sport è un mezzo per mostrare alle persone che amiamo quanto valgono per noi: tanti sono gli atleti che infatti dedicano le loro vittorie a familiari, compagni o amici speciali, che li hanno supportati sempre, standogli al fianco nei momenti di gioia ma soprattutto in quelli più bui, aiutandoli a risollevarsi. Lache stiamo per raccontare è un mix di emozioni inspiegabili: unadi amore, di coraggio, ma soprattutto di dolore. Nel caso dilo sport è stato un rifugio solido, ma ...

