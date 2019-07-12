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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 09 | 45 Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 09:45 (Di venerdì 12 luglio 2019) Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA RUSTICA. PROSEGUENDO, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA FLAMINIA E CASSIA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. TRAFFICATA LA Roma FIUMICINO, CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI RALLENTA SULL’OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VITINIA VERSO Roma. SULLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA TOR DE’ CENCI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. RESTANDO SULLA PONTINA, PER INCIDENTE, TRAFFICO ANCORA RALLENTATO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA ...
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