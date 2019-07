Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 12 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, ALL’ALTEZZA DELLA MIGLIARA 51, CI TROVIAMO IN LOCALITÀ SABAUDIA. RESTANDO SULLA PONTINA, MA PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; A SEGUITO DELL’INCENDIO , ORA SPENTO CODE IN SMALTIMENTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO VERSO L’EUR A SEGUITO DELL’INCENDIO , ORA SPENTO INCOLONNAMENTI ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E Roma FIUMICINO, POI TRA PISANA E AURELIA, INFINE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE DAL RACCORDO ANULARE A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE DAL RACCORDO ANULARE A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA RESTANDO IN A1 Roma NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA VERSO NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ...

Roma - 4 capannoni a fuoco alla Magliana : nube nera - Viabilità in tilt - 5 squadre di pompieri all'opera : Un incendio di vaste dimensioni è divampato alla Magliana, in via del Cappellaccio, a Roma. Una enorme colonna di fumo nero si leva ai margini della città creando allarme in particolare...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: UN VEICOLO FERMO IN STRADA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CREA CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA RESTANDO IN A1 Roma NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA VERSO NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SULL’AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO SI TRALLENTA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma PER LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SULL’AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO SI TRALLENTA TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI VERSO Roma PER LAVORI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD ; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E l’APPIA ; SULL’AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO SI TRALLENTA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO Roma PER LAVORI.; SULLA Roma FIUMICINO CODE VERSO Roma DALLA COMPLANARE AL RACCORDO PER LAVORI SULLA PONTINA CODE VERSO LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE RomaNINA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ...