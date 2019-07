Venezia | Tacopina esulta | “Grande gioia ma ho perso cinque anni di vita Il futuro? La

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Dico solo che ci hanno restituito d’ufficio quello che ci spettava di diritto, ma in queste settimane hodella miaperché non riuscivo a capacitarmi di quanto successo. Pur nella grandedel momento rimane l’amarezza per come è stata gestita la vicenda e per quello che ha subito ile i suoi tifosi. Non è possibile imporre un playout a quasi un mese di distanza dalla fine della regular season e attendere metà luglio per chiudere la pratica“. Sono queste le parole del presidente delJoepoche ore dopo la decisione del Consiglio Federale di riammettere i lagunari in Serie B in favore del Palermo. “Finalmente è finita, ora pensiamo al. Obiettivi? Noi puntiamo sempre al massimo risultato, dunque alla promozione in A, ma sappiamo che il campo spesso regala verdetti inaspettati. Vedi la tante, ...

