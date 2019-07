Vampire | The Masquerade - Bloodlines 2 sarà slegato dagli altri giochi del franchise in

eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019): Theè considerato un gioco di culto e in molti hanno pensato che non avrebbe mai ottenuto un sequel. Ora, sappiamo che un seguito arriverà all'inizio del prossimo anno, e ilsi sta estendendo ben oltre. Oltre a2, infatti, sappiamo chedue titoli delsono in arrivo. Uno è un altro gioco di ruolo di Big Bad Wolf e poi: The- Coteries of New York, che è previsto per il quarto trimestre del 2019. Ma sembra chenon servirà come un "titolo di lancio" di questo universo, ma rimarrà autonomo.DualShockers ha incontrato Rachel Leiker, Lead UI/UX Designer di2, il quale ha confermato che2 rimarrà autonomo,delin arrivo.Leggi altro...

