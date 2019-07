Valeria Marini si scusa per il bagno nella Fontana della Barcaccia

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Marina Lanzone Dopo l'attenzione mediatica, la showgirl si è vista costretta a chiedere perdono. Ora dovrà pagare una multa di 550 euro e forse rischia un Daspo urbano La bravata di, che ieri si è immersaa Piazza di Spagna, mentre girava alcune scene del suo nuovo videoclip, Me gusta, ha fatto molto discutere. Tutti i telegiornali nazionali hanno dato la notizia e i commenti sul web sono stati molto pesanti. Ma la showgirl non è una “ragazzaccia” e sono arrivate puntuali le sue scuse. “Chiedo. Lontano da me non portare rispetto per un capolavoro come lache tutto il mondo ci invidia – ha scrittosulle sue storie Instagram-. È stata una leggerezza, pagherò come è giusto la multa, ma penso che a Roma ci siano altri problemi a cui dare la stessa attenzione che è stata data a me”. Senza ...

SkyTG24 : Non ci sarà un altro “Bagno stellare nella Barcaccia”, per la showgirl, Valeria Marini, è scattata la multa e il Da… - SkyTG24 : Valeria Marini, ballo in fontana della Barcaccia a Roma: multa e Daspo - LaStampa : Roma, Valeria Marini fa il bagno nella Barcaccia: Daspo e multa da 450 euro -