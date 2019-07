VALENTINA PERSIA Barzelletta del ginecologo | Greggio | ' fantastica!' | La sai l' ultima

La sai l’ultima? VALENTINA PERSIA rivela : “Ho vissuto un dolore” : Valentina Persia di La sai l’ultima racconta un momento difficile della sua vita Valentina Persia è tornata a calcare il palco de La sai l’ultima?, la storica trasmissione di Canale 5 condotta il venerdì sera da Ezio Greggio. E’ sicuramente la barzellettiera più famosa d’Italia ma dietro il suo sorriso si nascondono dei drammi privati. Qualche tempo fa, Valentina Persia si è raccontata in un’intervista a cuore ...

VALENTINA PERSIA racconta il suo dramma : “Quando sono nati i miei figli mi graffiavo a sangue la faccia” : “Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata al punto di graffiarmi a sangue la faccia. I miei bambini dormivano tutta la notte e io non dormivo”. A rivelarlo è Valentina Persia, la barzellettista di “La sai l’ultima?” con Ezio Greggio che, ospite di Caterina ...

