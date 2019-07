Usa | madre lascia i figli nella piscina gonfiabile sull' auto in movimento | arrestata

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ha messo in pericolo la vita dei suoi stessiunadi 49 anni, J.Y. queste le sue iniziali, che, per cause ancora tutte in corso di accertamento hato i suoi bimbi all'interno di unamentre la stessa era stata caricata sul tetto della macchina, un Suv a marca Audi, che si trovava in. La signora viaggiava verso Peoria Avenue, quando è stata notata da alcuni cittadini di Dixon (Illinois) che hanno immediatamente preso il numero di targa e denunciato la signora. La Polizia ha voluto vederci chiaro, e dopo gli accertamenti di rito ha arrestato la donna, che adesso subirà anche un processo di natura penale.gonfiata da un amico Secondo quanto riporta la stampa internazionale a gonfiare lasarebbe stato un amico della donna, al quale la stessa signora si era rivolta per il servigio. Al ritorno però avrebbe preso l'insana decisione ...

infoitestero : Usa, bimbo rinchiuso nell'auto incandescente dalla madre: 'Faceva troppi capricci' - nocturnalit_y : Mia madre non usa il deodorante perché dice che fa venire i tumori ma poi va in spiaggia a prendere il sole senza c… - iamaperfectmess : Per di più dice sempre a mia madre che una ragazza così bella, non dovrebbe avere un nome da maschio. Questo mi dis… -