USA | inseguimento da film d’azione | la Guardia Costiera salta a bordo di un sottomarino

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 29 giugno - Plebani in finale nell’inseguimento - Lamon nel chilometro! Bottaro per l’oro nel Kata - BUSAto per il bronzo. Karate : semifinale per Martina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.38 BEACH SOCCER – E’ iniziata la finale per il 5° posto del torneo maschile tra Italia e Russia. 13.34 GINNASTICA ARTISTICA – Iniziate la seconda rotazione maschile e la prima femminile delle finali all-around. 13.32 BADMINTON – Nella prima semifinale del singolare femminile la britannica Kirsty Gilmour ha battuto per 13-21 21-16 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 29 giugno - Plebani in finale nell’inseguimento - Lamon nel chilometro! Bottaro in finale per l’oro nel Kata - BUSAto per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 12.38 CICLISMO SU PISTA – Comincia la seconda prova dell’omnium femminile, la corsa a punti. Elisa Balsamo riparte dal terzo posto dopo lo scratch 12.34 CICLISMO SU PISTA – Ed è Rudyk a qualificarsi per la semifinale 12.33 CICLISMO SU PISTA – In corso lo spareggio della terza batteria della sprint tra Caleyron (Francia) e Rudyk ...