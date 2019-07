Upas | anticipazioni dal 22 al 26 luglio | Marina vuole rendere giustizia al padre

Anticipazioni Upas 22-26 luglio : Filippo vuole un altro bambino : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 22 luglio al 26 luglio come sempre alle 20.45 circa su Rai 3 dopo la simpatica trasmissione "Vox Populi". Gli spoiler ci raccontano che Diego sarà sempre più fuori controllo mentre Vittorio farà sempre più fatica a capire cosa prova per Anita e per Alex. Detto ciò, ecco le Anticipazioni dettagliate di quello che accadrà. Upas, Anticipazioni 22-26 ...

Anticipazioni Upas al 19luglio : Giulia perde le certezze sul rapporto con Denis : Nuovi appuntamenti con la longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" la cui ambientazione è nello storico palazzo Palladini. Le Anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 15 per arrivare a venerdì 19 luglio rivelano che ci saranno dei cambiamenti nella vita di Giulia. Patrizio farà ritorno nella città di Napoli e spiegherà di aver portato a termine lo stage dopo alcuni mesi di lontananza dalla famiglia. Beatrice si troverà alle prese ...

Upas - anticipazioni dall'8 al 12 luglio : Vittorio cede alla passione con Anita : Le anticipazioni della famosa soap partenopea 'Un posto al sole' riguardano entusiasmanti curiosità per i fan della serie. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Alberto sarà desideroso di rovinare il nuovo business di Filippo e Roberto, dunque sarà pronto a tutto per raggiungere il suo scopo. Nel frattempo Franco tornerà in palestra per incontrare Ciro, ma lo attenderà una novità inaspettata. In seguito Assunta ...

Anticipazioni Upas estate : i giorni di pausa saranno dal 12 al 23 agosto : Sarà un'estate 2019 ricca di sorprese in Un posto al sole come ci rivelano le Anticipazioni. Al centro delle trame, infatti, ci sarà un triangolo d'amore, la lotta di potere ai Cantieri, un tradimento che si consumerà e il passato di Marina. Ecco i dettagli più precisi. I giorni di pausa di Un posto al sole I fan di Un posto al sole potranno godere delle avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini per quasi tutto il periodo estivo. La soap ...

Upas - anticipazioni al 5 luglio : Diego ossessionato dalla sua ex si scontra con Eugenio : Un Posto al Sole, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3, nell'ultima settimana di giugno ha lasciato molte storie in sospeso. Da Marina si è vista la presenza di un anziano uomo che si aggirava per la villa, Diego ha finalmente trovato il coraggio di affrontare Eugenio, mentre Leonardo ha preso piede nella vita di Serena. Diego ossessionato dalla sua ex Diego Giordano ha avuto una preoccupante gelosia nei ...

Anticipazioni Upas dall'1 al 12 luglio : Vittorio dovrà scegliere tra Alex e Anita : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare del triangolo amoroso che vede protagonisti Vittorio, Alex e Anita che, a quanto pare, non si rassegnerà all'idea che il giovane Del Bue possa snobbarla e farà di tutto per sedurlo. Nel frattempo Alex dovrà pensare a badare alla pestifera sorellina Mia e avrà modo di conoscere Assunta, la madre di Vittorio. Alex e Vittorio in crisi Le Anticipazioni di Un posto al sole raccontano ...

Anticipazioni Upas : arriva l'attore Massimiliano Iacolucci - interpreta Arturo : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Raitre Un posto al Sole, che riesce a tenere alto l'interesse del pubblico con l'arrivo di nuovi personaggi. Un esempio si ritrova nella figura di Arturo, che entrerà nella vita di Marina Giordano dopo essersi macchiato del furto all'interno della villa dell'imprenditrice. Si tratta di una storia nuova che prende forma all'interno di Un posto al Sole, regalando nuove curiosità ai ...

Anticipazioni Upas dal 1° al 5 luglio : adesso ha un volto l'anziano che spia Marina : La prossima settimana Un posto al sole darà spazio a due archi narrativi che saranno incentrati su due personaggi molto cupi e misteriosi. Marina, dopo essersi resa conto di essere spiata, doterà la sua villa di un sistema di videosorveglianza e resterà sbalordita quando, visionando i filmati delle telecamere, avrà modo di osservare il volto dell'uomo che la sta spaventando. Nel frattempo Serena, rimasta sola a Napoli con Leonardo, potrà ...

Upas anticipazioni al 28 giugno : Eugenio rischia di essere investito da un'automobile : Questa settimana ad Un posto al sole si apriranno delle nuove interessanti storyline. Diego sarà sempre più ossessionato dalla gelosia e questo potrebbe portarlo a commettere una follia, mentre Eugenio rischierà di essere investito da una misteriosa automobile. Nel frattempo ci verrà svelato che Leonardo nasconde un inquietante segreto e si scoprirà come reagirà Vittorio alle provocazioni di Anita. A seguire le trame e le anticipazioni delle ...