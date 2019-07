Universiadi Napoli 2019 | tutti gli italiani in gara oggi venerdì 12 luglio Il

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (venerdì 12 luglio). Come vederle in streaming : Undicesima giornata di gare, nona in cui verranno assegnate le medaglie alle Universiadi: la rassegna entra nel vivo, tanti gli sport che chiuderanno il loro programma e dunque tantissime le medaglie che saranno assegnate. oggi, venerdì 12 luglio, alcune gare saranno trasmesse in diretta tv su Raidue e RaiSport+HD, in streaming su RaiPlay e Olympic Channel, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale in tempo reale di tutte le gare. Di ...

Universiadi Napoli - Atletica : Bruni e Bogliolo doppio oro azzurro : Con la misura di 4.46, l'azzurra Roberta Bruni ha vinto la medaglia più preziosa nel salto con l'asta. Luminosa Bogliolo ha vinto invece la medaglia d'oro nei 100 metri a ostacoli, facendo fermare il cronometro a 12"79, a tre centesimi dal record italiano di 12"76 detenuto da Veronica Borsi.Per la spedizione azzurra alle Universiadi di Napoli si è arrivati a 13 medaglie complessive.

Atletica - Universiadi 2019 : Italia da sballo - un oro tira l'altro. Roberta Bruni e Luminosa Bogliolo in trionfo a Napoli : Dieci minuti di fuoco per l'Italia dell'Atletica leggera alle Universiadi 2019, lo Stadio San Paolo di Napoli si infiamma per due ori vinti in rapida successione dai nostri portacolori. Ad aprire le danze è stata una strepitosa Roberta Bruni che si è imposta nel salto con l'asta superando 4.46 metri al terzo tentativo, annichilendo così la concorrenza della quotata statunitense Rachel Marie Baxter. La primatista Italiana

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live oggi 11 luglio : D'Angelo fuori agli ottavi : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi giovedi 11 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Universiadi Napoli 2019 – Basket : la Nazionale maschile chiude dodicesima - azzurri sconfitti dalla Repubblica Ceca : La Nazionale Universitaria è stata sconfitta dalla Repubblica Ceca 67-89 chiudendo così al dodicesimo posto la trentesima edizione dell'Universiade Al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Universitaria è stata sconfitta dalla Repubblica Ceca 67-89 chiudendo così al dodicesimo posto la trentesima edizione dell'Universiade. Miglior realizzatore Azzurro è stato Federico Mussini con 20 punti (127 punti totali nel Torneo Universitario, 21.1 di

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia sesta con undici ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Universiadi a Napoli - la festa d'addio al San Paolo ripartirà dal Vesuvio : Quando Marco Balich raccontò ai giapponesi della tradizione del caffè sospeso napoletano, aveva già chiaro quella che sarebbe stata la cerimonia di chiusura in programma...

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (giovedì 11 luglio).

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 11 luglio). Il programma e gli orari : Le Universiadi propongono oggi, giovedì 11 luglio, la decima giornata di gare e l’ottava nella quale verranno assegnate medaglie: alcuni sport oggi infatti completeranno il loro programma nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09:00 TENNIS – Quarti di finale singolare femminile 09:00 TENNIS – Semifinali ...

Universiadi Napoli 2019 – Atletica : fulmine Folorunso nei 400HS - l'azzurra vince l'oro e sfiora il record italiano : L'ostacolista azzurra vola alla medaglia d'oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera Grande prestazione di Ayomide Folorunso all'Universiade di Napoli. L'ostacolista azzurra vola alla medaglia d'oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera. Trema il record italiano

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l'Arco : giornata storta per l'Italia - nessun azzurro in semifinale : La seconda giornata delle Universiadi si conclude senza squilli per l'Italia, gli arcieri azzurri escono di scena nell'individuale sia nel compound che nell'arco olimpico All'Universiade Estiva giornata avara di soddisfazioni per l'Italia del Tiro con l'arco. Allo Stadio Partenio di Avellino, al termine delle eliminatorie individuali, non ha avuto accesso alle semifinali nessun azzurro, sia nella

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 10 luglio : bronzo nel taekwondo per Flecca! : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi mercoledi 10 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

L’inutile e ripetitivo dibattito sulle Universiadi a Napoli : Forse neanche i Pink Floyd avrebbero riempito il San Paolo Caro Amico e Direttore (rigorosamente in ordine alfabetico e con le maiuscole), ti invio una personalissima riflessione. Fanne, ovviamente, l’uso che ritieni. La invio a te per due ragioni: la prima perché ti piace ragionare; la seconda perché il nome della tua testata non include solo tifosi e appassionati di calcio ma c’è spazio anche per chi non è affetto da tifosite , acuta o cronica ...