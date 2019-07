Un' estate fa | tutti i tormentoni della seconda e ultima puntata

blogo

(Di venerdì 12 luglio 2019) Quali sono stati idi Un'fa? Eccoli qui:883 - Nord Sud Ovest Est Vegas Jones - Malibu BoomDaBash feat. Alessandra Amoroso - Mambo Salentino Baby K feat. Giusy Ferreri - Roma-Bangkok Club Dogo - P.E.S. J-Ax & Fedez - Senza pagare Dj Francesco - La canzone del capitano Alex Britti - Mi piaci Tom Jones - Sex bomb Irama - Nera Jamiroquai - Cosmic girl Fred De Palma feat. Ana Mena - D'non vale Neffa - La mia signorina Kylie Minogue - Can't get you out of my head Aqua - Barbie girl Jennifer Lopez - Love don't cost a thing Davide De Marinis - Troppo bella Scatman John - Scatman O-Zone - Dragostea din tei Crystal Waters - Gypsy Woman Morgana Giovannetti - Il pulcino Pio Spice Girls - Wannabe Valeria Rossi - Tre parole Eminem - Stan Nirvana - Smells like teen spirit Aerosmith - Crazy Pink - Try Nickelback - How you remind me R.E.M. ...

