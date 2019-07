Una rotonda sul design | in spiaggia

Malika Ayane - incidente in moto per la cantante : “Entrata a cannone in Una rotonda” : FQ Magazine Marianna Serena, muore a 24 anni “l’angelo” del Carnevale di Venezia Una vacanza in Corsica in moto: questo il piano di Malika Ayane prima dei futuri impegni (anche televisivi: la cantante farà parte della giuria di X Factor). Purtroppo però, Malika è rimasta vittima di un incidente che lei stessa ha raccontato ai follower: ...