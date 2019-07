Un posto al sole | Maurizio Aiello a Blogo | Mi diverte molto interpretare Alberto

Un posto al sole - anticipazioni al 26luglio : Mia viene presa a schiaffi : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà approfondito maggiormente il personaggio di Mia Parisi, che fino ad oggi era stato relegato solo a qualche siparietto dai toni molto leggeri, che ne delineava i tratti come piccola peste. La ragazza subirà uno schiaffo e non la prenderà affatto bene, ma oltre a questo evento verranno spiegati maggiori dettagli sul suo contesto familiare. Parallelamente a questa vicenda, Vittorio avrà il suo bel ...

Alla presentazione dei palinsesti 2019 della Rai, abbiamo incontrato anche Maurizio Aiello che, da anni, veste i panni di Alberto Palladini nella storica e cult soap di Rai 3, Un posto al sole. Il programma, ovviamente, è confermato anche per l'anno 2019/2020.Abbiamo chiesto ad Aiello -tra i protagonisti principali della serie- un bilancio di questo successo

Ancora niente vacanze estive per Un posto al sole, la storica soap opera targata Rai che prosegue ininterrottamente fin dall'ormai lontanissimo 1996 (che la rende la soap più longeva della storia, dalle nostre parti). Nel susseguirsi delle varie stagioni abbiamo visto diversi protagonisti che poi sarebbero diventati artisti molto noti su scala nazionale, come Serena Rossi o Serena Autieri.

Continua la programmazione estiva della soap Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 circa. Sarà un fine mese all'insegna delle sorprese quello che potranno seguire i telespettatori della serie partenopea. Nelle puntate in onda dal 22 al 26 luglio, infatti, Filippo farà un'inattesa richiesta a Serena ma anche la risposta della Cirillo sarà ben diversa da quanto lui avrebbe voluto ascoltare. Marina sarà pronta a tutto per aiutare Arturo.

Un posto al Sole Anticipazioni 12 luglio 2019 : Marina ospita Arturo a casa sua : Marina vuole scoprire se il misterioso senzatetto è davvero suo padre. Per questo lo invita a stare a casa sua.

È uno dei volti più famosi della Rai e di Un Posto al Sole. Sarà per quel suo tono così materno, per quella sua faccia pacata, quel suo fare che la rende veramente la nonna di tanti italiani. Stiamo parlando, ovviamente di Teresa Diacono, la veterana di Palazzo Palladini. E se è vero che di UPAS, questo l'acronimo con cui i fans seguono sui social la serie, è amato in tutti i suoi componenti, forse Teresa spicca su tutti.

Un posto al sole, la soap partenopea seguita sa milioni di telespettatori, va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45. La settimana tra il 22 e il 26 luglio, a quanto dicono le Anticipazioni, riserverà altre sorprese per gli abitanti di Palazzo Palladini.