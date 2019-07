Un milione di turisti per Pantelleria e Egadi | nasce Islands of Sicily

direttasicilia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Da oggi raggiungeree le Isolesarà più piacevole pere isolani grazie al nuovo terminal al porto di Trapani. Si tratta di un terminal moderno, con all’interno la zona biglietteria, un bar, uno spazio di attesa climatizzato con 70 posti a sedere e uno spazio esterno coperto, con altri 70 posti. E’ stato inaugurato al porto di Trapani il “Fast Ferry Terminal”, il nuovo terminal sulla Banchina Marinella per i passeggeri in partenza per lee per. La struttura e’ stata voluta dall’Autorita’ di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Sarà una nuova “casa” per ildi passeggeri che ogni anno raggiunge da Trapani le Isole. La nuova struttura risponde alle esigenze die cittadini che prima erano costretti a sostare sotto il sole o sotto alcuni gazebo in attesa ...

sbiiiz : Il vice sindaco di #Torino, che non si interessa della città, ma decide di andarci pesante e togliere un'attrazione… - rimanenziae : @superdrumm Be i mondiali di tennis per 5 anni non é proprio una stronzata sono 300000 spettatori ogni anno, quindi… - giunbia : @MPSkino Un milione e mezzo di turisti nel 2018, le ATP Finals per 5 anni e si piange per la perdita di un Salone d… -