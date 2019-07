Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 19 | 10

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019)dailynews radiogiornale nuovamente sintonizzati sul nostro spazio all’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura il commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega Salvini non era invitato Ministero dell’Interno né a Mosca nel ottobre 2018 nei a Villa Madama nel incontro bilaterale con Putin e le parole di Salvini riferendosi alla visita a Mosca il vicepremier ha aggiunto che ne so cosa ci facesse tavolo Chiedetelo a lui il leader della Lega spiega inoltre che non c’è alcun problema rispetto alla costituzione di commissione di inchiesta sui finanziamenti ai partiti mi facciano anche 78 dice non abbiamo nulla da nascondere. e sottolineo non conosco tavolini Ero a cena con Putin è solo perché partecipa al forum Italia Russia nel pomeriggio non prova nulla ...

