U&D | Angela Nasti sul flirt con Bonifazi | ' Sono felice | non spreco fiato a

U&D : l'ex tronista Angela avrebbe ritrovato l'amore accanto al calciatore Bonifazi : Da qualche tempo sul web gira la voce che l'ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, starebbe frequentando un altro ragazzo dopo la rottura piuttosto prematura con Alessio Campoli. Dopo le indiscrezioni riguardo l'avvicinamento da parte di un imprenditore di Capri, ora la ragazza è stata avvistata a Napoli a pranzo in compagnia del difensore del Torino e della nazionale italiana Under 21, Kevin Bonifazi. Secondo alcune indiscrezioni ...

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'addio ad Alessio - starebbe ripensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

Teresa e Luigi - ex U&D - punzecchiano Angela e Giulia : 'Serve tempo e essere corretti' : Da quando sono stati ufficializzati gli addii tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, molti ex protagonisti di Uomini e Donne si sono esposti per commentare il tutto. Se Lorenzo Riccardi ha scherzato sulla "pericolosità" delle vacanze a Ibiza che alcuni colleghi hanno fatto prima di lasciarsi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella hanno lanciato delle frecciatine non indifferenti alle troniste che si sono ...

U&D - la Mennoia dopo gli addii tra Giulia-Manuel e Alessio-Angela : 'Venite a raccontare' : Le rotture precoci tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, hanno spinto alcuni fan di Uomini e Donne a "ribellarsi" sui social network: alla redattrice Raffaella Mennoia, infatti, in tanti hanno chiesto di invitare in studio entrambe le ex coppie per provare a fare chiarezza. La collaboratrice di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tutti i protagonisti di queste brevi storie ...

U&D - Angela Nasti nega il flirt con Guido : 'Nessuna storia - sono stanca di giustificarmi' : Da quando ha ufficializzato la fine della breve storia d'amore con Alessio Campoli, Angela Nasti è costantemente presa di mira sui social network per tutto quello che fa o dice. L'ultimo gossip che è trapelato sulla ragazza è quello che la vorrebbe intenta a frequentare segretamente Guido Grimaldi, un giovane armatore con il quale è stata avvistata a Capri lo scorso weekend. Attraverso il suo profilo Instagram però, l'ex tronista di Uomini e ...

Gossip U&D - giungono segnalazioni sul web : Angela Nasti frequenterebbe Guido Grimaldi : Nuove ombre su Angela Nasti e su quello che ha raccontato per spiegare perché è finita tra lei ed Alessio Campoli: nelle ultime ore, infatti, sul web sta circolando un Gossip secondo il quale la giovane avrebbe un flirt con un facoltoso imprenditore. Il blog Isa&Chia, ad esempio, ha riportato la segnalazione inviata da una lettrice, relativa ad una serata che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe trascorso di recente a Capri: sembra, ...

U&D - Angela Nasti racconta : 'Alessio fuori non era la stessa persona - non è andata' : Dopo giorni di notizie e rumors sull'addio tra Angela Nasti e Alessio Campoli, oggi finalmente sono stati i diretti interessati a parlare. Sulle pagine del nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, l'ex tronista ha spiegato perché tra lei e il corteggiatore che ha scelto è finita così in fretta: secondo la ragazza, il romano avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti una volta che le telecamere si sono spente. A chi ipotizza un ...

U&D - Angela Nasti confessa : 'Non sto bene - d'ora in poi da parte mia ci sarà silenzio' : Angela Nasti è al momento una delle ex troniste più discusse del programma televisivo Uomini e Donne. La ragazza è finita al centro dell'attenzione per via della sua relazione con l'ex corteggiatore Alessio Campoli. La loro love story è infatti terminata dopo soli 10 giorni circa dall'avvenuta scelta. Sul web la ragazza è stata parecchio criticata ed accusata di aver voluto fare solo business. Alcuni fan del programma l'hanno anche paragonata a ...

U&D - Angela Nasti canta 'Casa' in auto : i fan pensano ad una dedica per Alessio : Dopo aver ufficializzato la fine della loro breve frequentazione, Alessio Campoli e Angela Nasti tornano al centro del gossip per un presunto effetto nostalgia che avrebbe colpito entrambi nelle ultime ore. Stando a quello che riportano molti siti di gossip, ieri sera sia l'ex tronista che il corteggiatore che ha scelto a Uomini e Donne, hanno usato Instagram per lanciare dei romantici messaggi: lei ha cantato in macchina il brano che ha ...

Gossip U&D : Angela e Alessio si sono detti addio - Mennoia sbotta su IG contro la ragazza : Nelle ultime settimane si è assistito alla nascita di nuove coppie che si sono formate all'interno dello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Una di queste è la coppia composta dall'ex tronista Angela Nasti e da AlessioCampoli. Un percorso decisamente non facile, che tuttavia ha portato la bella Angela a coronare il suo sogno d'amore con il corteggiatore che più di tutti le ha ...

U&D - Angela Nasti dopo l'annuncio della rottura con Campoli perde migliaia di follower : Nelle ultime ore Angela Nasti ha confermato la rottura con Alessio Campoli, l'ex corteggiatore conosciuto durante il suo percorso a Uomini e Donne. A soli pochi giorni dalla scelta, i fan avevano già capito che qualcosa tra di loro non stesse andando per il verso giusto. La ragazza, infatti, non ha mai pubblicato alcuna foto con Alessio, e allo stesso tempo è volata a Ibiza con la famiglia poco dopo la fine della sua esperienza a U&D, invece ...