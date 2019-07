Trump manda gli agenti dell’Ice ad espellere ed arrestare gli immigrati irregolari

Brexit - Trump : "Mandate Farage a negoziare" : Nel corso di un'intervista rilasciata al giornale britannico Sunday Times, alla vigilia della sua visita ufficiale in Gran Bretagna, Donald Trump ha parlato dei negoziati sulla Brexit . Per il tycoon la Gran Bretagna dovrebbe uscire dall'Unione Europea senza siglare alcun accordo, rifiutandosi di pagare i 39 miliardi di sterline che l'Unione Europea ha chiesto allo scopo di tamponare i danni legati all'inaspettata e unilaterale decisione presa ...

Minacce Trump a Messico mandano le Borse Ue ko. A Piazza Affari Fca -4% : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le Minacce di nuovi dazi riguardano il Messico . Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

La clava di Trump sulle auto europee manda in crisi l’identità tedesca : Milano. Sei mesi di tempo per ridurre volontariamente (si fa per dire) l’esportazione di auto europee e giapponesi negli Stati Uniti. Poi, a frenare le vendite di Bmw e Toyota ci penserà Donald Trump in persona che venerdì ha dato istruzioni a Robert Lightizer, per ora impegnato nel braccio di ferro