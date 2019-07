Trasporto aereo : 2i Aeroporti acquisisce quota maggioranza di Trieste Airport : Trieste, 12 lug. (AdnKronos) – 2i Aeroporti S.p.a. perfeziona l’acquisizione del 55% del capitale di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A per un controvalore di 32,8 milioni di euro. La Regione Friuli Venezia Giulia continuerà a detenere una quota del 45%.2i Aeroporti è controllata al 51 % da F2i sgr, società che gestisce i principali fondi infrastrutturali italiani focalizzati sul Paese, e al 49% da un consorzio guidato da ...

Trasporto aereo : 2i Aeroporti acquisisce quota maggioranza di Trieste Airport (3) : (AdnKronos) – ‘Questa operazione ci permette di entrare in un network di primaria importanza e di rafforzare così il posizionamento strategico del nostro scalo anche in chiave commerciale”, ha concluso Antonio Marano Presidente di Trieste Airport.L’aeroporto di Trieste si trova in una posizione strategica nel cuore del Nordest dell’Italia e dell’Europa, vicino alle principali città della regione (28 km ...

(AdnKronos) - "Questa operazione ci permette di entrare in un network di primaria importanza e di rafforzare così il posizionamento strategico del nostro scalo anche in chiave commerciale", ha concluso Antonio Marano Presidente di Trieste Airport. L'aeroporto di Trieste si trova in una posizione strategica nel cuore del Nordest dell'Italia e dell'Europa, vicino alle principali città della regione

Trasporto aereo : 2i Aeroporti acquisisce quota maggioranza di Trieste Airport (2) : (AdnKronos) - “L’operazione - ha sottolineato il governatore Massimiliano Fedriga – è funzionale all’inserimento dello scalo regionale in quelle dinamiche complesse che, grazie al coinvolgimento di partner privati di comprovata competenza e affidabilità, si pongono l’obiettivo di sviluppare il traff

Trasporto aereo : 2i Aeroporti acquisisce quota maggioranza di Trieste Airport (4) : (AdnKronos) – Nel corso della cerimonia odierna, nel Salone di Rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, alla presenza del Governatore Massimiliano Fedriga, è stato presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione del Trieste Airport che avrà il compito di continuare a sviluppare lo scalo in chiave nazionale e internazionale con un ambizioso piano industriale che prevede il superamento del milione di passeggeri annui entro ...

Le innovazioni del Trasporto aereo che miglioreranno la vita ai passeggeri : (foto: Picture Alliance/Getty Images) Dublino – Quando si immagina il trasporto aereo del prossimo futuro, su una scala temporale di qualche anno, è difficile prevedere cambiamenti disruptive tanto nei mezzi di trasporto quanto nella logistica della gestione dei passeggeri. Ciò non significa che manchino nuove e buone idee da parte delle compagnie aeree o degli aeroporti, ma le difficoltà oggi si registrano soprattutto durante le fasi esecutive ...

Trasporto aereo : SITA e Swissport al lavoro per condividere i dati e prevedere il futuro di ogni viaggio : condividere fra compagnia aerea, aeroporto, fornitori di servizi di terra i dati su voli, bagagli, tempi di attesa per consentire a tutti gli operatori maggiore capacità predittiva su ogni viaggio e prevenire eventuali irregolarità: questo l’obiettivo di un progetto realizzato da SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, con Swissport International, gruppo svizzero di assistenza a terra e movimentazione aerea delle merci. ...

Aeronautica Militare : Trasporto aereo urgente per neonato in imminente pericolo di vita da Cagliari a Linate [FOTO] : Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno, un bimbo di soli due giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato con la massima urgenza da Cagliari a Milano Linate, a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, protetto da una culla termica, accompagnato dai familiari e costantemente supervisionato da un’equipe medica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere immediatamente ...

Il 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale del Trasporto pubblico - il 26 luglio uno sciopero del Trasporto aereo : Il 24 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale (escluso il settore aereo), mentre il 26 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto aereo. Lo hanno annunciato mercoledì i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti,

Trasporto aereo : grazie a SITA l’Aeroporto di Melbourne nel 2038 gestirà il doppio dei passeggeri : l’Aeroporto di Melbourne si prepara a gestire entro il 2038 il doppio dei passeggeri attuali – da 36,7 milioni nel 2018 a 70 milioni – grazie alla tecnologia di SITA, fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo. Nei terminal dello scalo saranno installate oltre 400 postazioni tecnologiche di SITA per il check-in, bag drop, gate di imbarco per fare fronte alla crescita prevista nei prossimi vent’anni. l’Aeroporto destinerà parte degli ...