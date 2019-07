Trapani | Baldini si presenta | “Qui sta nascendo qualcosa di importante”

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Oggi è stato il giorno dellazione del nuovo allenatore del, Francesco. I siciliani, freschi di ritorno in Serie B e di cambio di proprietà, sono ripartiti con entusiasmo ed ambizioni. Arlo in conferenza stampa, il ds Rubino: “E’ l’inizio di un nuovo percorso tecnico.è una persona molto determinata, con dei principi di gioco importanti. La mia scelta è caduta su di lui: sono contento che abbia accettato con entusiasmo“. Poi la palla passa al neo tecnico: “Quanto stadi importante. Rubino mi ha convinto in maniera molto semplice. C’è tanta ambizione da parte di tutti. E c’è una voglia che mi ha trascinato. Mi interessa far bene e lavorare tanto. Ho un contratto annuale: l’entusiasmo della società è il mio entusiasmo. Negli ultimi anni mi sono molto concentrato sui ...

