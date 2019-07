Traffico Roma del 12-07-2019 ore 17 | 00

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE PERINTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI QUESTA SERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DALLE 22 ALLE 6, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XIII DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA VIA AURELIA PER LAVORI CHE INTERESSANO PARTE DELLA SEDE STRADALE SI RALLENTA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE LUCIANO LIGABUE TORNA AIN CONCERTO QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO, ALLE ORE 21. L’ULTIMA TAPPA DEL SUO ...

