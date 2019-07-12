Traffico Roma del 12-07-2019 ore 08 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… -
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 20 : 00 : un incendio CHE STA INTERESSANDO QUATTRO CAPANNONI INDUSTRIALI in via del cappellaccio, IN ZONA MAGLIANA, rende necessaria, PER MOTIVI DI SICUREZZA, LA CHIUSURA DI VIA DEL CAPPELLACCIO E DELLA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSO DI ACILIA E VIA DEI COCCHIERI IN DIREZIONE CENTRO; RIAPETA AL Traffico INVECE LA VIA OSTIENSE, TRA VIA MONTE DEL FINOCCHIO A VIA CESARE FRUGONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E TRA VIA DI DECIMA E VIA MONTE DEL FINOCCHIO IN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 19 : 30 : un incendio CHE STA INTERESSANDO QUATTRO CAPANNONI INDUSTRIALI in via del cappellaccio, IN ZONA MAGLIANA, rende necessaria, PER MOTIVI DI SICUREZZA, LA CHIUSURA DI VIA DEL CAPPELLACCIO E DELLA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSO DI ACILIA E VIA DEI COCCHIERI IN DIREZIONE CENTRO; RIAPETA AL Traffico INVECE LA VIA OSTIENSE, TRA VIA MONTE DEL FINOCCHIO A VIA CESARE FRUGONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E TRA VIA DI DECIMA E VIA MONTE DEL FINOCCHIO IN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 19 : 00 : PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; DI CONSEGUENZA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA DEI COCCHIERI E VIA DELL’IPPICA NELLE DUE DIREZIONI. SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. TUTTO IL Traffico È DEVIATO SULLA VIA OSTIENSE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE E RALLENTAMENTI DALLA TG EST ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 18 : 30 : PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; DI CONSEGUENZA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA DEI COCCHIERI E VIA DELL’IPPICA NELLE DUE DIREZIONI. SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. TUTTO IL Traffico È DEVIATO SULLA VIA OSTIENSE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE E RALLENTAMENTI DALLA TG EST ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 18 : 00 : un incendio in via del cappellaccio all’altezza del viadotto della magliana rende necessaria la chiusura della via del mare tra via dei cocchieri e via dell’ippica in entrambe le direzioni. sul posto è in corso l’intervento dei vigili del fuoco. tutto il Traffico è deviato sulla via ostiense. inevitabili le ripercussioni anche sulla Roma fiumicino e sul viadotto della magliana Traffico rallentato sull’intero percorso urbano della a24 in ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 17 : 30 : un incendio in via del cappellaccio all’altezza del viadotto della magliana rende necessaria la chiusura della via del mare tra via dei cocchieri e via dell’ippica in entrambe le direzioni. sul posto è in corso l’intervento dei vigili del fuoco. tutto il Traffico è deviato sulla via ostiense. inevitabili le ripercussioni anche sulla Roma fiumicino e sul viadotto della magliana Traffico rallentato sull’intero percorso urbano della a24 in ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 17 : 00 : SULLA VIA AURELIA IL Traffico RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. INCIDENTE GRAVE IN PIAZZALE APPIO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE IL Traffico RALLENTA TRA Via Tiburtina E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA CILICIA TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA GALERIA VERSO SAN GIOVANNI. NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, RESTA CHIUSA AL ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 16 : 30 : SULLA VIA AURELIA IL Traffico RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. INCIDENTE GRAVE IN PIAZZALE APPIO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE IL Traffico RALLENTA TRA Via Tiburtina E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA CILICIA TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA GALERIA VERSO SAN GIOVANNI. NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, RESTA CHIUSA AL ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 15 : 30 : SULLA VIA AURELIA IL Traffico RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. INCIDENTE GRAVE IN PIAZZALE APPIO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE IL Traffico RALLENTA TRA Via Tiburtina E L’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER Traffico IN VIA CILICIA TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA GALERIA VERSO SAN GIOVANNI. NEI PRESSI DI PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, RESTA CHIUSA AL ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA AURELIA IL Traffico RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE REGINA ELENA CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DELL’UNIVERSITA’ E PIAZZA SASSARI VERSO VIA NOMENTANA. SULLA TANGENZIALE IL Traffico RALLENTA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA AURELIA IL Traffico RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE REGINA ELENA CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DELL’UNIVERSITA’ E PIAZZA SASSARI VERSO VIA NOMENTANA. SULLA TANGENZIALE IL Traffico RALLENTA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE A CATENA RALLENTA LA CIRCOLAZIONE IN VIALE JONIO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE JONIO. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINAL CAPRARA IN DIREZIONE AURELIA. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA , CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO. ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE A CATENA RALLENTA LA CIRCOLAZIONE IN VIALE JONIO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE JONIO. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINAL CAPRARA IN DIREZIONE AURELIA. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA , CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO. ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA ...