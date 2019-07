Traffico migranti | Tribunale di Palermo “Non è Mered l’uomo sotto processo” Ma condanna

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) L’eritreo arrestato in Sudan, estradato nel 2016 in Italia e da tre anniprocesso acon l’accusa di essere a capo di una delle maggiori organizzazioni criminali che gestiscono ilditra l’Africa e l’Europa non èMedhanie Yedhego. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di. Secondo i giudici si tratta di uno scambio di persona: l’imputato non sarebbe l’uomo ricercato, ma Medhanie Tesfamariam Bere, un falegname comunque coinvolto neldito a 5 anni di reclusione per favoreggiamento. I giudici ne hanno disposto la scarcerazione. La tesi dello scambio di persona era stata sostenuta in tutto il processo dall’avvocato Michele Calantropo, difensore dell’imputato, che aveva chiesto anche l’esame del Dna. I giudici l’avrebbero accolta facendo cadere l’accusa principale, quella di associazione per ...

