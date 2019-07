Tour de France 2019 | Elia Viviani | “All’ultima curva stavo per scivolare ed ho forato la

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) Tanta sfortuna pernella volata che ha chiuso la settima frazione delde, la Belfort-Chalon-sur-Saône, di 230 km: l’italiano, come dichiarato ai microfoni Rai a fine gara, hala ruota anteriore, tentando comunque di andare a giocarsi la vittoria, non andando oltre la sesta posizione. Queste le sue dichiarazioni a caldo: “All’ultimapered hola ruota anteriore. Sono stato sfortunato, dispiace per il gran lavoro dei ragazzi. Complimenti a Groenewegen per la vittoria. Purtroppo bisogna accettarlo, si fora, capita a tutti, anche se dopo 230 km di gara dispiace“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

matteorenzi : La Planche des Belles Filles al Tour de France è un arrivo mitico per gli italiani. Dopo i primi posti di Nibali (2… - RaiRadio2 : Festeggia con @CaterpillarAM la vittoria di Giulio Ciccone al Tour de France! Chi retwitta sarà primo in classifi… - Eurosport_IT : Non è parente di Madonna ?? Ha superato la tachicardia ?? Soprannome: 'Geco d'Abruzzo' ?? L'italiano in giallo più gio… -