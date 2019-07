Torna la grande musica fra i vicoli di Ragusa Ibla

Antartide - Torna a spostarsi il più grande iceberg del mondo : A68 ha percorso 250km : A68, il più grande iceberg mai staccatosi dalla banchisa antartica, si sta muovendo lungo il Mare di Weddell in direzione nord, dopo essere rimasto a lungo incagliato sul fondo marino tanto da rischiare di diventare la più grande isola ghiacciata del mondo. Dopo un anno, dunque, l’iceberg ha compiuto un giro di 270° ed è stato trascinato per 250km in direzione nord dopo essere stato agganciato dalla Corrente di Weddell. Nonostante sia ...

Il "grande atteso" Torna a giocarsi l'estate Rovazzi canta con Loredana Bertè e J-Ax - : Paolo Giordano Il brano si intitola «Senza pensieri»: «Critico l'utilizzo eccessivo dei social» Ma figurarsi se Rovazzi si perde un'estate. Dopo 13 dischi di platino e 500 milioni di visualizzazioni su Youtube negli ultimi anni, da oggi pubblica Senza pensieri che già sulla carta non fa prigionieri. I featuring sono di Loredana Berté e J-Ax che in pratica sono una garanzia. Lei ha un singolo che funziona in radio (Tequila e San ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia Tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Albiol : “Il Villareal mi ha voluto a tutti i costi. Tornare a casa è una grande cosa” : Raoul Albiol ha raggiunto la sua nuova squadra, il Villareal, e durante la conferenza stampa di presentazione ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Già lo scorso anno ci fu un forte interessamento del Villareal, non me l’aspettavo e mi hanno fatto dubitare fino all’ultimo. Ma mi sentivo a mio agio a Napoli e alla fine sono rimasto. Quest’anno però l’interesse da parte loro è stato fortissimo, mi hanno voluto a tutti i costi. Tornare in ...

Il walkman per le musicassette Torna di moda grazie a una campagna di finanziamento online di grande successo : Le nuove generazioni non sanno nemmeno come si usa. Ma sono ancora in molti che, per nostalgia o collezione, hanno ancora in casa le care e vecchie musicassette. Un progetto pubblicato su Kickstarter fa al caso loro: si chiama IT’S OK, è proposto da Ninm Labs e consiste in un dispositivo vintage che assomiglia ai mitici walkman degli anni Ottanta, ma è dotato di Bluetooth 5.0 per riprodurre le musicassette tramite altoparlanti moderni o cuffie ...

Buffon : “Devo ringraziare per essere Tornato. Sarri mi ha fatto una grande impressione” : Dopo una stagione al Psg, Gianluigi Buffon è tornato alla Juve. Ha superato le visite mediche e rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “Devo ringraziare tutti per essere tornato. Mi sono visto con Sarri e mi ha fatto una grande impressione, come già aveva dato in conferenza stampa. Voglio togliermi tante soddisfazioni come ho fatto in questi anni, qui ho uno splendido rapporto con tutti”. Buffon ha parlato anche di CR7 e delle ...

Inter - le prime parole di Sensi da nerazzurro : “Il club vuole Tornare grande in Europa” : Prima Intervista alla tv ufficiale dell’Inter per Stefano Sensi. Il centrocampista, ufficializzato ieri, ha parlato di Conte e delle aspettative, tra le altre cose. Sensi si aspetta una stagione difficile: “Mi aspetto un’annata dura, di grande lavoro, perché l’Inter vuole tornare a essere quello che merita: una grande squadra a livello europeo. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e perché ...

RiTorna il Commodore 64 - a grandezza naturale! : Dopo un primo tentativo di lancio lo scorso anno nella sua versione mini, Ritorna il Commodore 64, a grandezza naturale, su tutti gli scaffali dei collezionisti e videogiocatori più nostalgici! La nuova versione del Commodore 64 ha una tastiera completamente funzionante, un joystick classico micro-switch aggiornato che si collega a una delle quattro porte USB e a qualsiasi TV moderna tramite HDMI, e tre modalità commutabili – il BASIC del ...

“È lei una delle tentatrici”. Dal Grande Fratello a Temptation Island - dopo anni Torna in tv : Parte lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, la sesta edizione di “Temptation Island”. Sei coppie si troveranno a vivere un’esperienza che dovrà dare loro la risposta alla domanda delle domande: l’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? A condurre il docu-reality, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia, che raccoglierà le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte dei partecipanti. Sei coppie ...

Ciclismo - Geraint Thomas Torna ad allenarsi : “La prossima sarà una grande settimana”. Cammino verso il Tour de France : Geraint Thomas è tornato in bicicletta a quattro giorni dalla brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dal Giro di Svizzera. Il britannico si era procurato soltanto delle abrasioni alle spalle e una commozione cerebrale, oggi ha potuto riprendere regolarmente la propria attività fisica e proseguire il suo percorso di avvicinamento al Tour de France. Il vincitore dell’ultima grande Boucle si è allenato in maniera blanda e nella ...

Allerta Meteo - FOCUS su Nord Italia e Balcani - oggi pomeriggio il clou del maltempo : grandine molto grande e Tornado in Pianura Padana : Allerta Meteo – Un’ondata di maltempo estremo sembra molto probabile su parti del Nord-Est Italiano e del Nord della Penisola Balcanica. Mentre la maggior parte del continente europeo è dominata da una forte dorsale, un’area di bassa pressione poco profonda ma ben definita attraversa il Nord Italia e continua verso il Nord dei Balcani durante la giornata odierna, supportando una diffusa attività convettiva. Sul Nord Atlantico è posizionata una ...

Allerta Meteo - Estofex lancia un allarme pesantissimo : rischio di Tornado - grandine molto grande - nubifragi e alluvioni lampo al Nord : Allerta Meteo – Sono ore di forte maltempo al Nord. Dopo il violento nubifragio e le forti grandinate che ieri hanno colpito Torino e le aree circostanti, oltre ai danni gravissimi, purtroppo arriva anche la notizia di una vittima. Stamattina, nubifragio e grandinata anche su Milano. E il maltempo incombe ancora molto minaccioso sulle regioni settentrionali dell’Italia e molte altre zone dell’Europa orientale. In particolare, per una piccola ...

Il racconto del reale Torna su Sky e riparte da The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley : The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley, documentario HBO diretto dal premio Oscar® Alex Gibney inaugura il ciclo 2019 de Il racconto del reale, al via questa sera domenica 16 giugno 2019 alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast di Sky Tg24 (canale 100 e 500 di Sky). Un significativo debutto per il ciclo che raccoglie produzioni originali realizzate in collaborazione con Sky e i doc più interessanti da tutto il mondo che ...

Chelsea - pronto Lampard per il dopo Sarri : e con lui potrebbe Tornare un altro grande ex… : Il Chelsea ha tentato fino all’ultimo istante di convincere Sarri a rimanere, ma il tecnico toscano ha accettato la corte dei bianconeri, su cui manca soltanto l’ufficialità. I blues sono così costretti a guardarsi attorno per il nome del sostituto. E’ pronto il nuovo tecnico. Non ci sono dubbi su Frank Lampard, da settimane il prescelto di Abramovich. grande passato a Londra da calciatore per l’ex centrocampista, ...