Torna a Parma la Notte dei Maestri del lievito madre

Calciomercato Parma - ufficiali due acquisti : riTornano Sepe e Grassi [FOTO] : Calciomercato Parma – Luigi Sepe e Alberto Grassi tornano al Parma. E’ la stessa società emiliana a comunicarlo, attraverso una nota sul proprio sito. Il portiere e il centrocampista arrivano entrambi dal Napoli con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto. Sepe e Grassi hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Bentornati Alberto #Grassi e Luigi #Sepe! ...

Calciomercato Parma - Boateng suggestione per l'attacco : è Tornato al Sassuolo : Kevin-Prince Boateng non è stato riscattato dal Barcellona ed è tornato al Sassuolo. Il Parma ci pensa: può essere il rinforzo per l'attacco. La campagna di rafforzamento del Parma è partita dalle conferme, come quelle di Grassi e Sepe arrivati a titolo definitivo, ma proseguirà con delle novità, soprattutto in attacco. Dove spunta il nome di Kevin-Prince Boateng.Secondo quanto afferma 'La Gazzetta dello Sport',

Buffon Torna al Parma? C’è la suggestione - avviati alcuni contatti : Buffon torna al Parma? C’è la suggestione, avviati alcuni contatti Dopo un solo anno di militanza, Gianluigi Buffon si è da qualche giorno separato dal Paris Saint Germain. Il portierone azzurro ha infatti deciso di non prolungare il proprio contratto con i parigini, decidendo di cambiare aria. Soltanto dodici mesi nei quali, però, l’ex numero uno della Juventus si è innamorato dell’ambiente, come da lui stesso dichiarato nella ...

Il messaggio di saluto di Roberto Inglese per i tifosi del Parma Roberto Inglese ha postato su Instagram un messaggio in cui saluta e ringrazia i suoi tifosi del Parma. Il post: "Dieci mesi passati insieme…Grazie per il vostro calore e per avermi fatto sentire a casa. GRAZIE Parma"