Torino perde il Salone dell’Auto Grillini autolesionisti | il sindaco Appendino verso le

Torino perde Salone auto - ira Appendino : 23.38 Torino perde il Salone dell' auto :la sesta edizione si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020. Ed è subito crisi nella Giunta Pentastellata torinese. La sindaca Appendino attacca il suo vice Guido Montanari che aveva duramente criticato la manifestazione: "Le sue dichiarazioni inqualificabili".E pensa alle dimissioni."Senza sottrarmi alle mie responsabilità-dice Appendino -mi riservo qualche giorno per le valutazioni politiche del ...

Torino perde anche il Salone dell'Auto. Andrà a Milano. Altro colpo all'Appendino : Il Salone dell’Auto, dopo cinque anni, lascia Torino per approdare in Lombardia, dove, la prossima edizione si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2020. Ad annunciarlo il presidente della manifestazione Andrea Levy, che spiega: “seguendo la nostra vocazione innovativa, abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sara’ un grande evento internazionale - dice - ...