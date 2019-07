Torino | Di Maio difende Appendino dalle “minoranze rancorose” | “E’ il futuro del

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Luigi Dia spada tratta Chiaracontro le “minoranze rancorose“. Anche se dovesse dimettersi: “Sto con lei qualsiasi cosa decida di fare” Ma il trasloco del Salone dell’Auto daa Milano diventa terreno per un nuovo, durissimo, scontro frontale fra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Perché nella città già spaccata dal dibattito Tav Sì-Tav No, Matteo Salvini coglie la palla al balzo per attaccare senza mezzi termini l’alleato di governo. “Anche il Salone dell’Auto scappa da: dopo le Olimpiadi e i ritardi sulla Tav altro danno dei 5Stelle alla città. Basta, non si governa solo con i no“, ha detto il numero uno del Carroccio. “Date una valeriana a Salvini”, la replica piccata dei pentastellati, attraverso le solite “fonti” di palazzo, nelle ore immediatamente precedenti alla resa dei ...

repubblica : Torino perde il #SaloneDellAuto. Ed è scontro tra la sindaca #Appendino e l'ala intransigente dei Cinque stelle tor… - repubblica : Torino, grillini a rischio implosione, questa sera Di Maio prova a mediare - LaStampa : La sindaca Appendino furiosa con il suo vice: “Da lui parole inqualificabili”. Oggi con Di Maio resa dei conti sull… -