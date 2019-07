Tiro con l’arco | Test Event Olimpiadi 2020 | bene Nespoli nel ranking round | azzurri ai

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : Italia fuori dalle medaglie in tutte le prove a squadre : Terza giornata di gare amara per l’Italia del Tiro con l’arco alle Universiadi Estive 2019 di Napoli, in cui si sono disputate le eliminatorie di tutte le gare a squadre di arco olimpico e compound. La selezione tricolore è uscita di scena prematuramente in tutte le prove odierne e dunque non sarà presente nei giardini della Reggia di Caserta in occasione delle finali del fine settimana. Stop al primo turno nell’arco olimpico ...

Tiro a volo - Mondiali 2019 : il medagliere. L’Italia conclude al primo posto : I Mondiali casalinghi di Tiro a volo, conclusi ieri a Lonato del Garda sono stati un vero e proprio trionfo dell’Italia, con la ciliegina sulla torta della vittoria nella specialità olimpica dello skeet femminile proprio da parte della campionessa olimpica in carica, Diana Bacosi. Con l’ultimo oro della rassegna l’Italia si è assicurata oltre alla vittoria nel medagliere generale, anche quella nel medagliere delle specialità ...

Ag. Gaetano : ” Vive questo riTiro con gioia - vuole raggiungere i suoi obiettivi” : Giulio Dini, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Deve crescere gradualmente, senza bruciare le tappe. Stiamo facendo un lavoro di squadra con il Napoli e con il direttore. Il ragazzo cerca di apprendere tutte le indicazioni che gli vengono date, deve solo mettere a disposizione le sue qualità tecniche. Sta affrontando questi giorni di ritiro con gioia ma soprattutto con determinazione. Il suo ...

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco : giornata storta per l’Italia - nessun azzurro in semifinale : La seconda giornata delle Universiadi si conclude senza squilli per l’Italia, gli arcieri azzurri escono di scena nell’individuale sia nel compound che nell’arco olimpico All’Universiade Estiva giornata avara di soddisfazioni per l’Italia del Tiro con l’arco. Allo Stadio Partenio di Avellino, al termine delle eliminatorie individuali, non ha avuto accesso alle semifinali nessun azzurro, sia nella ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : tutti gli azzurri eliminati nell’individuale : Giornata negativa per l’Italia del Tiro con l’arco alle Universiadi 2019 di Napoli. Nel secondo giorno di gare allo Stadio Partenio di Avellino si sono svolti i primi turni del tabellone principale e tutti gli azzurri sono stati eliminati nell’individuale. Domani i nostri portacolori proveranno a rifarsi nelle gare a squadre e nel mixed team. Nell’arco olimpico maschile subito fuori Matteo Santi, sconfitto 6-2 dal sudcoreano Nam Yubin. Al ...

Inter - Conte esclude Icardi e Nainggolan dalla parte tattica del riTiro : Antonio Conte prosegue con la linea ferrea della società su Icardi e Nainggolan: colloqui freddi, praticamente di “servizio” a Lugano.“powered by Goal”L’Inter è immersa nel ritiro di Lugano sotto la guida di Antonio Conte, nei suoi primi giorni nerazzurri. E, come annunciato dalla società, l’allenatore continua a mettere da parte due pezzi da novanta come Mauro Icardi e Radja Nainggolan.I due si allenano con il resto ...

RiTiro Juventus - Sarri ne convoca 33 : Ronaldo arriverà il 13 luglio - out in 7 : Ritiro Juventus- La Juventus riparte in vista della prossima stagione e si prepara a recitare la parte di assoluta protagonista in vista del campionato e della prossima Champions League. Sarri sarà pronto a progettare la nuova Juventus sul piano tecnico e tattico, inattesa di De Ligt, il quale potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni già […] L'articolo Ritiro Juventus, Sarri ne convoca 33: Ronaldo arriverà il 13 luglio, out in 7 proviene ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : buona prova degli azzurri nella prima giornata : Sono iniziate oggi le gare del Tiro con l’arco alle Universiadi 2019 di Napoli, ma la location per questo sport è lo Stadio Partenio di Avellino. In questa giornata inaugurale si sono svolti i ranking round di tutte le categorie, che hanno determinato gli accoppiamenti per il tabellone principale, il cui primo turno si è svolto solo per l’arco olimpico maschile dove avanza Matteo Santi, cinquantaseiesimo in qualifica e poi vittorioso 6-0 ...

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco : concluse le qualificazioni al Partenio - domani i primi scontri diretti : Conclusa la prima giornata del programma del Tiro con l’arco alle Universiadi. Allo stadio Partenio di Avellino sono andate in scena tutte le frecce di qualifica, domani i primi scontri diretti individuali Cominciano subito con risultati di rilievo le gare di Tiro con l’arco allo Stadio Partenio di Avellino. Al termine delle 72 frecce di ranking round che hanno definito il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre ...