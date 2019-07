The Walking Dead 10 gioca sul ritorno di Maggie lanciando un nuovo personaggio | di chi si

The Walking Dead - ecco i tre protagonisti del nuovo spinoff : The Walking Dead, annunciati i tre protagonisti del secondo spinoff ordinato da AMC che andrà in onda nel 2020. Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal CumpstonE’ ormai di qualche mese fa la notizia che AMC ha ordinato il secondo spinoff di The Walking Dead. Oggi abbiamo i primi tre volti che daranno vita ai tre protagonisti della serie, ancora senza titolo, che debutterà nel 2020. Si tratta degli attori Alexa Mansour (Unfriended: Dark Web), ...

The Walking Dead - in produzione quest’estate la nuova serie : Nonostante i piccoli affanni degli ultimi anni, la serie The Walking Dead non accenna a frenare la sua corsa. Il network americano Amc, infatti, ha grandi progetti per questo universo narrativo: oltre ai film già annunciati con protagonista Rick Grimes è stato confermato in queste ore che presto arriverà una nuova serie tv sempre attinente al mondo originariamente creato nei fumetti di Robert Kirkman (che fra l’altro sono arrivati a ...

Il nuovo spin off di The Walking Dead non ha un titolo ma ha i suoi primi tre personaggi : Dimenticate il buon, vecchio Rick e anche il folle Morgan, il nuovo spin off di The Walking Dead è pronto a lasciare tutti senza parole e, in attesa di scoprire quale sarà il suo titolo, ecco che sono già stati annunciati, seppur non ufficialmente, i nomi dei suoi primi tre personaggi. Ad alzare il velo sul nuovo spin off della serie cult AMC è stato Variety che ha mostrato i volti e i nomi di quelli che sono i primi membri del cast che ...

The Walking Dead spinoff : reclutati tre attori per il cast : The Walking Dead continua a parlarci del suo spinoff e questa volta l’occhio ricade su tre attori che vedremo presto nello show. La AMC ha già avviato i motori, pronta al debutto sul piccolo schermo per ampliare ancora una volta il Dead Universe. Secondo le news su The Walking Dead, avremo modo di vedere tre artisti nello spinoff. Si tratta di Alexa Mansour, Hal Cumpston e Nicolas Cantu. E non è tutto perché presto potrebbe concludersi la ...

Amare verità in Fear The Walking Dead 5 tra messaggi segreti e zone contaminate : Continua con successo il percorso di Fear The Walking Dead 5 che, nel sesto episodio, mette da parte la questione Rick Grimes e i vari collegamenti mostrati fino ad adesso, e si concentra su quella che è la storia dei nostri superstiti tra zone contaminate, in cui Morgan finisce insieme a Grace sperando che lei rinsavisca e molli questa sua missione, e messaggi segreti, come quello trovato da John. Il primo colpo di scena del nuovo episodio di ...

The Walking Dead - chiude il comic book - ma la serie tv resta (ecco perché) : Tutte le cose hanno una fine. Anche un comic book che sembrava non dovesse finire mai come The Walking Dead. Attenzione, stiamo parlando del fumetto, non della serie tv, la cui decima stagione è attualmente in produzione ed arriverà su Fox Italia in autunno, puntuale ormai da dieci anni a questa parte.Eppure, Robert Kirkman, creatore del comic book da cui è tratto lo show, ha deciso di mettere la parola fine al racconto su carta. E lo ha ...

Ecco perché la serie di The Walking Dead non potrà finire come i fumetti : Tutto quello che diremo in questo articolo è da etichettare come spoiler per i fan di The Walking Dead e quindi non adatto per i deboli di cuore o per coloro che non vogliono sapere come andrà a finire la saga a fumetti da cui la serie ha preso vita. In questi giorni si lavora sul cast per mettere insieme i nuovi episodi della decima stagione ma, intanto, Robert Kirkman ha sconvolto tutti annunciando che quello uscito ieri è l'ultimo numero ...

The Walking Dead al capolinea : Robert Kirkman dice addio al suo universo : È arrivato il momento di andare lontano e, forse, di camminare sulle proprie gambe. The Walking Dead è al capolinea ma non per quello che riguarda la serie tv o i film già promessi e più volte annunciati ma per quel che riguarda i fumetti da cui tutto ha preso vita. I personaggi di Robert Kirkman e la storia che hanno portato avanti in questi anni sono destinati ad essere spazzati via quando, proprio da oggi, i fan avranno in mano l'ultimo ...

Il fumetto di The Walking Dead oggi pubblica (a sorpresa) il suo ultimo numero : Il numero 193 di The Walking Dead, in uscita il 2 luglio, sarà l’ultimo della celebre collana pubblicata dall’etichetta Skybound della Image Comics (da noi SaldaPress). Negli Stati Uniti si chiude un’epoca, praticamente a sorpresa, riferisce Bleeding Cool. Quando è stato annunciato il nuovo numero, infatti, nulla lasciava sospettare che avrebbe chiuso le vicende del gruppo di sopravvissuti a una misteriosa epidemia zombie, ...

The Walking Dead : The TellTale Definitive Series arriverà su Xbox One - PS4 e PC via Epic Games Store a settembre : Skybound Games ha annunciato che The Walking Dead: The TellTale Definitive Series arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e PC a partire dal 10 settembre.La versione per PC inoltre, come riporta DSO Gaming, sarà un'esclusiva Epic Games Store. Per celebrare l'annuncio l'editore ha pubblicato anche un trailer che sarete in grado di visionare in calce a questo articolo.The Walking Dead: The TellTale Definitive Series contiene tutte e quattro le ...

Il nuovo episodio di Fear The Walking Dead 5 rivela la verità sul mistero dei tre anelli e Rick Grimes? (Video) : Potrebbe essere Althea a portare il gruppo da Rick Grimes e fare da anello di congiunzione a quella che potrebbe essere la trilogia di film con protagonista Andrew Lincoln? Così sembra, almeno dopo il nuovo episodio di Fear The Walking Dead 5 andato in onda ieri sera negli Usa e di cui non conosciamo ancora la messa in onda italiana. Già nei giorni scorsi avevamo parlato della possibilità che Althea facesse la stessa fine di Rick ma così non è ...

The Walking Dead e Fear The Walking Dead al Comic-Con 2019 per l’addio di Danai Gurira : I panel e il programma completo del Comic-Con 2019 sta prendendo forma giorno dopo giorno e proprio nelle scorse ore è arrivata la conferma che anche The Walking Dead e Fear the Walking Dead saranno presenti con cast e crew quasi al gran completo. Non è ancora noto quali star parteciperanno ai panel ma i fan potrebbero trovare sul palco Norman Reedus, Melissa McBride e Danai Gurira per quello che potrebbe essere l'addio alla serie di ...

Fear The Walking Dead 5 in pausa da luglio? Le novità della programmazione italiana : In arrivo una lunga pausa per Fear The Walking Dead 5 e una piccola speranza per tutti coloro che attendono la messa in onda italiana prevista su MTV nelle prossime settimane. Ancora non c'è un annuncio ufficiale e nemmeno una data precisa ma tutto lascia pensare che la pausa americana possa dare alla rete italiana l'input per iniziare la messa in onda, ma davvero una serie come questa sarà sprecata per le torride (e vuote) serate estive? Siamo ...

Fear The Walking Dead 5 ci regala un collegamento con Rick Grimes - e non solo con lui (video) : Non abbiamo ancora una data di messa in onda italiana per Fear The Walking Dead 5 ma sicuramente i nuovi episodi in onda negli USA si stanno rivelando molto interessanti, tanto da stuzzicare anche il nostro pubblico. In questi primi episodi non solo è arrivata la conferma che uno dei temi di questa prima parte di stagione possa essere la radioattività (con tutte le novità ad essa connesse) ma anche la questione Rick Grimes. Sin dal primo ...