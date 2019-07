Test pubblico per il Samsung Galaxy Fold in corso? Foto rivelatrice

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nuovo colpo di scena nella vicenda riferita ale alla sua uscita, a questo punto, davvero imminente. Dopo gli annunci del presidente della divisioneMobile Dj Koh che vorrebbero lo smartphone pieghevole finalmente ad un passo dal suo lancio commerciale, c'è un nuovo indiziografico che va proprio in questa direzione. Sembrerebbe partito in effetti un vero e propriodel device, rilasciato ad utenti comuni per un ultimissima fase sperimentale. Lache aterebbe la presenza di unnelle mani di un utente finale è quella presente in chiusura articolo. L'immagine non di altissima qualità perché frutto di un ingrandimento proprio sullo smartphone pieghevole è stata pubblicata dal noto sito SamMobile. Gli esperti della fonte avrebbero ricevuto il contributo in queste ore, da parte di un informatore Indiano. Proprio lo ...

