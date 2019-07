Terremoto tra Salerno e Potenza di magnitudo 3 | 2 | attimi di paura tra la popolazione

Doppia scossa di Terremoto tra il Vallo di Diano e la Basilicata : Un terremoto di magnitudo tra 3 e 3.5 si è registrato intorno alle 23.50 con epicentro nella provincia di Potenza, a Satriano della Lucania. La scossa è stata avvertita anche nel...

Terremoto - paura al confine tra Campania e Basilicata nella notte : scossa tra Polla e Potenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito l’Italia meridionale nella notte, alle 23:50. L’epicentro è stato al confine tra Campania e Basilicata, nella zona di Sant’Angelo Le Fratte e Savoia di Lucania, vicino Potenza, ma è stata avertita anche a Polla, Caggiano, Brienza, Sala Consilina e Vietri di Potenza. Non sono segnalati danni. L'articolo Terremoto, paura al confine tra Campania e Basilicata nella notte: scossa ...

Terremoto in Campania : inchiesta della Corte dei Conti sulla Regione - De Luca e Caldoro tra i 34 indagati : Figurano anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'ex presidente e attuale consigliere regionale, Stefano Caldoro, tra i destinatari delle 34 contestazioni formali emesse...

Terremoto Catania : altra scossa vicino ad Adrano - prosegue lo sciame sismico sull’Etna [MAPPE e DATI] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto 2 km a nord-ovest di Adrano, in provincia di Catania, alle 18:48:50 (ora italiana) ad una profondità di 20km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, tutte le mappe relative al sisma. Questa scossa arriva dopo il Terremoto MI 3.9 delle 6:38 di stamattina che ha avuto epicentro 1km a sud-est di Adrano. La scossa ...

Sicilia : scossa di Terremoto avvertita all'alba tra Catania e Siracusa - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita oggi 8 luglio 2019, precisamente attorno alle 06.38, sulla Sicilia orientale. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il sisma...

Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Terremoto in Sicilia, paura tra la popolazione. Una scossa di magnitudo 2,9 si è verificato domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel...

Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Un Terremoto scossa di magnitudo 2,9 si è verificata domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel catanese, ad una profondita di 28...

Terremoto California - l’esperto : “possibili nuove scosse - è stato tra i terremoti più forti degli ultimi 20 anni” : La possibilità che si verifichino nuove scosse di Terremoto in California, dopo le due degli ultimi giorni, c’è ma si tratta solo di una previsione probabilistica e non deterministica, e al momento non ci sono i parametri che dimostrino che questo stia per accadere. E’ quanto precisato da Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, che commentando quanto accaduto in California spiega che la paura del “Big One” deve essere ...

Stiamo tutti bene! Terremoto in California - Ayda Field mostra gli effetti della scossa : Ayda Field, moglie di Robbie Williams, mostra su Instagram gli effetti del violento Terremoto che ha colpito la California meridionale, avvertito chiaramente fino a Las Vegas. La modella si trovava in Nevada insieme al marito e ai loro tre figli, Teddy, Charlie e Coco, quando l’edificio in cui si trovavano ha cominciato a ondeggiare. Oltre 1200 le scosse registrate, l’ultima delle quali di magnitudo 7.1, verificatasi venerdì sera con epicentro a ...

Terremoto 7.1 in California - il Sindaco di Norcia : “case hanno retto - è dimostrazione che ricostruire bene si può” : “La scossa di magnitudo 7,1 in California ci ha fatto piombare nel ricordo del 30 ottobre 2016, ma al tempo stesso ci dice che ricostruire in massima sicurezza si puo’, dato che un sisma cosi’ violento non ha causato gravi danni alle infrastrutture e alle persone“. A dirlo all’ANSA e’ il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, commentando il forte Terremoto che ha colpito la zona a ridosso di Los Angeles. ...

Terremoto in California : “Tutti sono usciti in strada” : “Tutta la roba costosa era al sicuro, ma il resto è uscito fuori dagli armadi, dal frigo, dai cassetti, è stato gettato dappertutto. Ora ho parecchio da fare“: lo ha raccontato al Los Angeles Times Jeremiah Jones, uno dei residenti di Ridgecrest, in riferimento al Terremoto magnitudo 7.1 verificatosi alle 03:19 UTC. La scossa “ci ha buttati giù dal letto“, ha racconta un altro residente, Bill Sturgeon. “Tutte le ...

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 6.9 nel sud della California : la più forte registrata in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

Intenso Terremoto in California : la temibilissima faglia di Sant'Andrea non c'entra : Dopo il forte sisma di ieri in California (leggi qui le ultime notizie), in molti hanno pensato alla temibile faglia di Sant'Anrea, che si estende per circa 1.200 km attraverso la California, tra la...

