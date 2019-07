Tennis | Fognini si proietta già agli US Open | “ho sempre fatto ridere | l’obiettivo è…

Wimbledon – ‘Caso Fognini’ : si mette bene per il Tennista ligure - ecco a cosa potrebbe andare incontro : Fognini potrebbe ‘passarla liscia’: per il tennista ligure solo una multa dopo la reazione shock di pochi giorni fa a Wimbledon? Parole pesantissime, quelle esclamate da Fabio Fognini pochi giorni fa al terzo turno di Wimbledon. Dalla bocca dell’azzurro, nervosissimo per l’andamento del match, sono uscite affermazioni shock, per le quali il ligure si è infinitamente scusato. Se fino a pochi giorni fa si temeva una ...

Wimbledon – Fognini sbotta - poi chiede scusa : ecco cosa rischia il Tennista italiano : Fabio Fognini rischia grossissimo dopo il duro sfogo di oggi durante il terzo turno di Wimbledon Davvero un episodio spiacevole oggi a Wimbledon: Fabio Fognini, eliminato al terzo turno dello Slam inglese, è stato protagonista di uno sfogo davvero pazzesco oggi in campo. Parole durissime quelle del numero 10 del ranking ATP, che nonostante le scuse post partita adesso rischia grosso. “Come sapete sono cose che succedono, ovviamente ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini e Fabio Fognini - un ideale passaggio di consegne al vertice del Tennis italiano : Per la classifica mondiale mancherà ancora un po’ di tempo, dato che i due sono separati da quasi 1000 punti nel live ranking ATP, ma il torneo di Wimbledon 2019 sta rappresentando un vero e proprio passaggio di consegne al vertice del tennis maschile italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini. tennisticamente i due sono molto simili: gran servizio (anche se quello di Berrettini è superiore), grandi colpi dal fondo (di dritto meglio ...

Fognini shock - la frase del Tennista italiano è assurda : “deve scoppiare una bomba su Wimbledon” [VIDEO] : Durante il match con Sandgren, il tennista italiano è stato pizzicato dalle telecamere mentre diceva una frase non proprio carina nei confronti del torneo di Wimbledon Fabio Fognini rischia davvero grosso questa volta, la frase detta durante il match con Sandgren a Wimbledon potrebbe davvero costargli carissima. Sconfortato di essere stato relegato sul rumoroso campo numero 14, il ligure non ce l’ha fatta più durante il secondo set, ...

Wimbledon – Che battaglia per Fognini all’esordio! Il Tennista azzurro batte Tiafoe al 5° set dopo oltre 3 ore : Fabio Fognini supera il primo turno di Wimbledon dopo oltre 3 ore di gioco: il tennista azzurro riesce ad avere la meglio sul talentuoso Tiafoe al 5° set Esordio complicato per Fabio Fognini nel main draw di Wimbledon. Il tennista azzurro, non particolarmente favorito dal tabellone, si è ritrovato contro il talentuoso next-gen americano Frances Tiafoe, cliente scomodo da affrontare nel primo turno di uno Slam. Fognini si è ritrovato subito ...

Tennis - Ranking ATP (1° luglio) : Novak Djokovic comanda - Fabio Fognini n.10 e leader azzurro - Sonego scala la classifica : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis, nel giorno in cui Wimbledon avrà inizio. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (che punta alla nona corona ai Championships), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis - Ranking ATP (1° luglio) : Novak Djokovic comanda - Fabio Fognini n.10 e leader azzurro - Sonego scala la classifica : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis, nel giorno in cui Wimbledon avrà inizio. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (che punta alla nona corona ai Championships), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Wimbledon 2019 - le ambizioni dei Tennisti italiani. Matteo Berrettini il più in forma; Fognini - Seppi e Cecchinato per stupire : Con il sorteggio del tabellone si può praticamente dire che Wimbledon 2019 è iniziato. La fortuna non è stata sicuramente amica dei tennisti italiani. Tante sfide insidiose già al primo turno ed un cammino molto complicato per colui che si presenta ai Championships come il più in forma tra gli azzurri. Si parla ovviamente di Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria di Stoccarda e dalla semifinale di Halle, risultati che lo hanno portato ad ...

Tennis - Flavia Pennetta è di nuovo incinta! In arrivo il secondogenito per Fabio Fognini : La grande famiglia del Tennis italiano si allarga. Flavia Pennetta e Fabio Fognini, infatti, sono in attesa del secondo figlio. Dopo la nascita di Federico nel 2017, i due grandi campioni attendono l’arrivo del secondogenito che, al momento, non è ancora dato a sapersi se sarà maschio o femmina. Dopotutto le prime immagini del settimanale “Chi” che hanno messo in mostra la coppia in vacanza assieme al piccolo Federico non ...

Tennis - Wimbledon 2019 : definite le 32 teste di serie dei tabelloni di singolare - Fognini n.12 e Berrettini n.17 : A cinque giorni dall’inizio del tabellone principale, sono state ufficializzate quest’oggi le 32 teste di serie dei tornei di singolare di Wimbledon 2019, terzo slam della stagione Tennistica. L’All England Club ha diramato l’attesa lista di teste di serie che verrà utilizzata in occasione del sorteggio dei main draw per la compilazione dei tabelloni del più famoso ed affascinante evento Tennistico al Mondo. In campo ...

Tennis - Ranking ATP (24 giugno) : Novak Djokovic in vetta - Fognini n.10 e Berrettini nella top-20 : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (a segno per la decima volta ad Halle, giungendo a quota 102 tornei vinti in carriera), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis : Fognini e Giorgi n.1 d'Italia - Best Ranking Atp per Berrettini : Nessuna novità nella Top Ten Atp che vede sempre Fabio Fognini in decima posizione, traguardo tagliato dopo il Roland Garros.

Tennis - Ranking ATP (17 giugno) : Novak Djokovic in vetta - Fognini n.10 e Berrettini vicino alla top-20 : Nessun cambiamento nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.770 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer, che precede l’austriaco Dominic Thiem ed il tedesco Alexander Zverev. In sesta piazza troviamo il Next Gen Stefanos Tsitsipas ...

Tennis - Laver Cup 2019 : che squadrone per l’Europa! Con Federer e Nadal c’è anche Fabio Fognini : Un onore assoluto per Fabio Fognini, sicuramente meritato dopo le spettacolari prestazioni delle ultime settimane. Il lusso di raggiungere la top-10 del ranking ATP e non solo: oggi è arrivata l’ufficialità delle convocazioni per la Laver Cup, torneo annuale di Tennis a squadre, divise per nazioni, nato nel 2017 e che ha già coinvolto un gran numero di spettatori. Appuntamento quest’anno dal 20 al 22 settembre in quel di Ginevra. Ci ...