Temptation Island 2019 | Nunzia Sansone | Mi chiedo come sarà affrontare le cose

Francesca De Andrè a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio : "Per ora lascio la suspence" : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha pizzicato Francesca De Andrè e Gennaro Lillio durante un weekend romantico a Capri. La coppia è apparsa innamorata, affiatata e con un sorriso smagliante. I dubbi, sorti all'interno del 'Grande Fratello', sembrano essere solo un lontano ricordo.prosegui la letturaFrancesca De Andrè a Temptation Island Vip 2 con Gennaro Lillio: "Per ora lascio la suspence" pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Temptation Island 2019 - anticipazioni quarta puntata 15 luglio (VIDEO) : Una Katia Fanelli decisamente inedita quella che vedremo nella quarta puntata di Temptation Island 2019, in onda lunedì prossimo, 15 luglio, in prime time su Canale 5. La bionda 'fotonica' avrà un vero e proprio crollo, lasciandosi andare ad un pianto disperato. La scena è stata anticipata con alcune immagini pubblicate sui social ufficiali della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Non sono stati ovviamente svelati i dettagli che ...

Temptation Island - tentatrice Ornella : "Nunzia non è stata abbastanza forte da sopportare idea di rimanere sola" : Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Sonia Onelli, la tentatrice che ha fatto cadere ai suoi piedi Arcangelo Bianco, entrato a Temptation Island con la fidanzata Nunzia Sansone, ha detto la sua sulla coppia scoppiata dopo 13 anni d'amore:Probabilmente in questi anni anche Nunzia avrebbe dovuto porsi degli interrogativi in più e ascoltare il suo cuore invece di dare importanza sempre e solo a ciò che pensava il suo fidanzato, mettendo ...

Temptation Island 2019 - Arcangelo Bianco : "Nunzia Sansone? So di aver sbagliato" : Il settimanale 'uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha raccolto, le prime dichiarazioni di Arcangelo Bianco che, dopo un doppio falò di confronto con la non più fidanzata Nunzia Sansone, ha deciso di uscire da solo da 'Temptation Island': Conoscendo il suo carattere e la sua impulsività mi aspettavo che avrebbe richiesto un altro confronto e comprendo anche le sue motivazioni. So che ci tiene tanto a me e purtroppo è sempre ...

Anticipazioni Uomini e donne : Alessandro Zarino da Temptation Island al trono (RUMORS) : Mancano poco più di due mesi all'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne che esordirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 16 settembre. Ma nonostante la lunga attesa, la curiosità dei telespettatori non manca: chi saranno i nuovi protagonisti del trono Classico? Verranno scelti altri volti noti o personaggi estranei al mondo della televisione come viene chiesto a gran voce in rete? L'ultima stagione, infatti, non è stata facile per Maria De ...

Temptation Island : Sonia Onelli fa una confessione su Arcangelo : Sonia Onelli su Arcangelo Bianco: “I momenti più belli li ho passati con lui” Edizione fortunata la sesta di Temptation Island giunta già alla sua terza puntata. Una coppia è scoppiata e si tratta di Nunzia e Arcangelo. Insieme da tredici anni lui alla fine ha deciso di interrompere la relazione onde evitare di ripetere sempre gli stessi errori. Complice di questo cambio di rotta è stata sicuramente la single Sonia Onelli che a ...

Silvia Toffanin avrebbe detto no alle versioni Vip di Amici e Temptation Island : il settimanale "Oggi" ha svelato che Silvia Toffanin, l'amatissima conduttrice di Verissimo, avrebbe detto di no per ben due volte a Mediaset. Nello specifico, pare che abbia rifiutato due proposte lavorative legate ai format di Maria De Filippi, cioè Temptation Island Vip e Amici Vip. L'azienda di Cologno Monzese sarebbe rimasta piuttosto spiazzata, anche se la motivazione della presentatrice veneta sarebbe stata piuttosto semplice: ...

Temptation Island - nella 4^ puntata ci saranno due falò di confronto : nella prossima puntata di Temptation Island i telespettatori assisteranno a due falò di confronto di due coppie diverse. Il primo, che sarà tra Andrea e Jessica, verrà richiesto dal fidanzato, come si vede alla fine della terza puntata del programma. Non si conosce l'esito del confronto, ma nella pubblicità della prossima puntata viene mostrata Jessica che, confidandosi con la fidanzata Katia, rivela di aver paura di aver "forse esagerato". La ...

Temptation Island spoiler 15 luglio : falò per Andrea e David con le rispettive fidanzate : Lunedì 15 luglio, in prime-time su Canale 5, Andrea e Jessica saranno tra i protagonisti di una puntata di Temptation Island che si preannuncia scoppiettante. I primi tre appuntamenti hanno strappato consensi tra il pubblico, e nel corso della quarta serata si prevede un clima rovente, e non solo per l'atteso falò tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Katia, infatti, scoppierà a piangere nel constatare il feeling nato tra Vittorio e la ...

Temptation Island : Katia Fanelli - Le Parole della Madre! : La fotonica Katia Fanelli durante la permanenza a Temptation Island si è avvicinata pericolosamente al single Giovanni. In sua difesa, si schiera la Madre! Sentite le sue Parole! Katia Fanelli, la vulcanica bionda protagonista della sesta edizione di Temptation Island, ha dimenticato il fidanzato Vittorio Collina ed è caduta tra le braccia del tentatore Giovanni! Prende le difese, la madre della giovane romagnola! Katia Fanelli è approdata per ...

Temptation Island - Katia ha un crollo inaspettato per tutti - : Alessandro Pagliuca A Temptation Island il crollo emotivo avuto da Katia ha profondamente sorpreso anche la produzione Anche le "fotoniche" piangono. Dopo tre settimane vissute da vera e propria regina di "Temptation Island" in virtù del suo atteggiamento sempre sopra le righe, all'improvviso Katia Fanelli ha un crollo. A raccontarlo sono le video-anticipazioni della prossima puntata del reality di Canale 5, diffuse via Instagram ...

Temptation Island 2019 : puntate - anticipazioni e coppie : Appuntamento ogni lunedì, a partire dal 24 giugno, in prima serata, su Canale 5, con il reality delle tentazioni condotto da...

Temptation Island - Katia in lacrime per Vittorio : le fidanzate credono stia fingendo : Questa edizione di Temptation Island sta riscuotendo molto successo tra i telespettatori. In particolar modo, a colpire il pubblico da casa è stata la "fotonica" Katia. La ragazza, molto esuberante, ha sempre lamentato la mancanza di carattere da parte del fidanzato Vittorio, e nel corso delle prime puntate del programma si è mostrata molto propensa alle nuove conoscenze con i single. Dall'altro lato il ragazzo - che dapprima si era mostrato ...

Temptation Island anticipazioni : Vittorio fa piangere Katia? : Katia Fanelli scoppia a piangere a Temptation Island 6: è colpa di Vittorio? Poco fa è stato pubblicato sulle pagine social ufficiali di Temptation Island un video inerente alle anticipazioni sulla prossima puntata. E in questa circostanza i fedeli telespettatori del reality show più piccante della stagione estiva hanno potuto vedere una Katia Fanelli in lacrime. Non è dato sapere il motivo di questo suo pianto ininterrotto. Tuttavia sono già ...