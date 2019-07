Tecnologia | arriva in Italia il 5G per connessioni veloci negli stadi | nelle fabbriche e

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il 5G outdoor è appena stato lanciato in alcune cittàne, ma la sua evoluzione ‘In-Building’ a onde millimetriche perall’interno di edifici,… è già realtà ed è stata sviluppata indall’americana JMA Teko grazie al lavoro di giovani ingegneri dell’Università di Bologna. Questa soluzione è stata presentata durante un evento al quale hanno partecipato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Console Generale USA Benjamin V. Wohlauer. “Quella che abbiamo presentato – spiega Remo Ricci, AD di JMA Teko – è la prima soluzione al mondo che sfrutta la5G ad onde millimetriche perwireless multi operatore in ambienti chiusi con un’alta concentrazione di persone (, palazzi, centri commerciali, centri fieristici). L’impatto di questa nuova– conclude Ricci – avrà particolare ...

