Teatro San Carlo cerca addetto stampa “esente da difetti o imperfezioni” Sindacato

(Di venerdì 12 luglio 2019)si“esente dao imperfezioni limitanti“. Il requisito compare, testuale, nel bando di selezione pubblicato sul suo sito dalSan. Ora ilunitario giornalista Campania (Sugc) protesta e chiede il ritiro del bando, così come il governatore Vincenzo De Luca. Per il Sugc quella dicitura rappresenta una “grave discriminazione“. Il bando in questione è stato pubblicato il 24 maggio dalnapoletano nella sezione “Bandi aperti” del sito internet ed è composto da 11 articoli che vanno dai requisiti di ammissione all’informativa sul trattamento dei dati personali, come un bando qualsiasi. A far esplodere le polemiche sono stati il riferimento all’iscrizione “all’albo dei giornalisti pubblicisti” e il punto c. dell’Articolo 1 in cui si legge: candidati che “siano ...

