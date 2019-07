Taylor Swift | guarda il behind the scene del video di “You Need To Calm Down”

Prime Day 2019 : il grande concerto a New York con Dua Lipa e Taylor Swift : concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)Mercoledì scorso, a New York, Amazon ha ...

Taylor Swift ha scritto un bellissimo messaggio per Ed Sheeran in occasione dell'uscita dell'album "No.6 Collaborations Project"

Prime Day 2019 : è ora disponibile il live del concerto con Taylor Swift e Dua Lipa : Il Prime Day 2019 sta per iniziare: non solo offerte e sconti su moltissimi prodotti, ma anche promozioni sui servizi Amazon ed eventi celebrativi per prepararsi al Prime Day 2019. A partire da oggi, su Amazon Prime Video, è possibile guardare il concerto inaugurale del Prime Day tenutosi ieri a New York. Tra gli artisti che si sono esibiti, anche Taylor Swift e Dua Lipa.Continua a leggere

Taylor Swift la più pagata al mondo per Forbes : seguono Kylie Jenner - Kanye West e Lionel Messi : Come ogni anno, l’influente testata americana Forbes ha stilato la consueta classifica delle celebrità più pagate e, stavolta, a dominarla c’è la popstar americana Taylor Swift: la cantante ha incassato 266,1 milioni di dollari nel 2018 grazie al suo tour promozionale negli stadi durato per diversi mesi dell’anno, come riporta anche Repubblica. La Swift ha peraltro ricominciato alla grande anche nel 2019, in cui avrebbe già ...

Taylor Swift ha mandato un'altra frecciatina come solo lei potrebbe fare - in tema di diritti musicali : "The liars and the dirty, dirty cheats in the world"

Il concerto di Taylor Swift per l’Amazon Prime Day in diretta streaming l’11 luglio - come seguirlo dall’Italia : In piena promozione dei suoi singoli che anticipano il nuovo album di prossima uscita Lover, arriva il concerto di Taylor Swift per l'Amazon Prime Day l'11 luglio. Per l'inaugurazione di quello che è considerato il Black Friday di piena estate - con grandi offerte e vendite speciali ed esclusive su tutto il sito, inclusa la piattaforma Amazon Music - Taylor Swift terrà un concerto in esclusiva per i membri di Amazon Prime alle 21:00 ET (le ...

Diplo ha ammesso che criticare Taylor Swift è stata : "la peggior decisione della mia carriera" : Non vuole più essere "il cattivo del pop"

Sia ha un messaggio per i fan di Taylor Swift - dopo aver preso le parti di Scooter Braun : Nel caso sul catalogo musicale di Tay Tay

Camila Cabello ha mandato un messaggio di supporto per Taylor Swift nel caso contro Scooter Braun : Un'altra star che si aggiunge alla lista di chi sostiene Tay Tay in questa situazione

Criticato dai fan - Ed Sheeran rompe il silenzio su Taylor Swift e Scooter Braun e respinge le accuse di menefreghismo : La lunga amicizia tra i due ha fatto sì che il silenzio del cantautore fosse molto Criticato dai fan, finché non è arrivato un chiarimento: Ed Sheeran rompe il silenzio su Taylor Swift e Scooter Braun specificando di non essersene lavato le mani, ma di aver affrontato la questione con la diretta interessata. Mentre altri colleghi sono intervenuti pubblicamente in sua difesa, Sheeran non ha commentato apertamente lo scontro tra l'amica Taylor ...

Ed Sheeran ha risposto a chi lo critica per non aver parlato del caso Taylor Swift-Scooter Braun : Ed è uno dei BFF di Tay Tay

Anche Katy Perry al fianco di Taylor Swift contro Scooter Braun : si schierano Urie - Adele e Rihanna. E Ariana Grande? : Mentre i suoi clienti più celebri si stanno schierando dalla sua parte per difenderlo, molte altre star stanno invece supportando Taylor Swift contro Scooter Braun. La popstar ha definito il manager, ora entrato nel consiglio di amministrazione dell'etichetta Big Machine con cui la Swift ha pubblicato tutti i suoi album in carriera finora, un bullo che ha agito in maniera subdola e manipolatoria nei suoi confronti per rovinarle la ...

Brendon Urie non ci è andato leggero difendendo Taylor Swift nel caso contro Scooter Braun : "Leggere la lettera di Taylor mi ha spezzato il cuore"

Taylor Swift : perché Ariana Grande non avrebbe detto la sua nel caso che ha coinvolto il suo manager : Justin Bieber e Demi Lovato si sono esposti in favore di Scooter Braun