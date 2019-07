Taglio capelli corti donna 2019 | ricci | lisci | mossi | rasati e per viso tondo

correttainformazione

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sempre più donne preferiscono uncorto, soprattutto d’estate. I benefici sono sicuramente tanti: isi asciugano in cinque minuti, non c’è bisogno di stare di fronte allo specchio, ore ed ore, per acconciarli e, soprattutto, si soffre meno il caldo. Undicorto è sicuramente più sbarazzino, dà risalto ale dà un’allure quasi androgina e molto affascinante. È una scelta coraggiosa per donne coraggiose. Tante sono le star che, nel corso degli anni, hanno scelto uncorto, come Victoria Beckham, Halle Berry e Tilda Swinton. In questa estate, ci sono tantissimi tagli diperche fanno tendenza, a seconda del proprio tipo di capello e delle proprie esigenze. Vediamo quali sono i migliori tagli diper la. Prima di scegliere di tagliarsi i, bisogna tenere conto del tipo di capello che si possiede: il ...

ciclaminho_ : Raga ho seriamente paura che in uno dei miei prossimi mentali breakdown divento una di quelle youtuber 'mi taglio i… - pettyvendolo : percepisco già le lamentele di mia madre per il taglio di capelli - galactikth : Mado voglio questo taglio ma so che poi mi mancheranno i miei capelli lunghi come è già successo ma raga VEDETE QUE… -