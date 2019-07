Suv travolge due cuginetti a Ragusa

Suv travolge 2 cuginetti - preso il pirata della strada : Francesca Bernasconi L'uomo aveva assunto cocaina. Fermati anche gli altri tre passeggeri a bordo del Suv. Ancora gravissimo il bimbo sopravvissuto È stato arrestato il pirata della strada, che nella tarda serata di ieri aveva travolto due cuginetti di 11 anni a Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei due bambini è morto sul colpo, l'altro versa in condizioni disperate, dopo un intervento di oltre 5 ore. L'uomo è un vittorinese, ...

Ragusa - pregiudicato travolge col Suv due bambini : uno morto - l'altro in condizioni disperate : È stato arrestato il pirata della strada che nella tarda serata di giovedì ha travolto e ucciso con il suo Suv un bambino di 11 anni, ferendo in modo gravissimo il cugino di 12, mentre giocavano sull'uscio di casa. È accaduto a Vittoria (Ragusa): l'uomo è un pregiudicato di 34 anni, del luogo, su cu

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Suv travolge 2 cuginetti : un morto - 12 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Un suv ha travolto due cuginetti, uccidendone uno di 11 anni, e ferendo in maniera gravissima l'altro, 12 luglio 2019,

Positivo ad alcol e droga - travolge col Suv due cuginetti : uno muore - l'altro è gravissimo : È stato arrestato dalla polizia di Stato per omicidio stradale aggravato l’uomo che alla guida di un suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo e l’altro è in gravissime condizioni.L’investitore è un 34nne, Rosario Greco, risultato Positivo all’assunzione di droga e alcol. La Squadra mobile gli contesta ...

Ragusa : ubriaco travolge col Suv due bambini - uno morto sul colpo : Una vera tragedia ieri sera ha sconvolto Vittoria, città in provincia di Ragusa in Sicilia. Un Suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni in una piccola via del Comune uccidendo su colpo uno dei due e ferendo gravemente l'altro che tutt'ora lotta tra la vita e la morte. I bambini si trovavano davanti la loro casa e il grosso autoveicolo gli ha letteralmente tranciato le gambe. L'autista del Suv e i passeggeri a bordo pare sia fuggiti via a ...

Vittoria - Suv travolge due bimbi : arrestato conducente - era sotto l’effetto di alcol e droga : Una tragedia ha sconvolto Vittoria (Ragusa) nella serata di giovedì: due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv davanti casa. Uno è morto sul colpo, l’altro è gravissimo. L'uomo alla guida del mezzo è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale aggravato: è risultato positivo all'assunzione di droga e alcol.Continua a leggere

Vittoria - Suv travolge due cuginetti sulla porta di casa : uno morto - l’altro gravissimo : La tragedia nella serata di giovedì nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. La vettura è piombata sui vicoli che ricavano sull'uscio di casa e li ha travolti in pieno a grande velocità. Per uno di loro niente da fare , in condizioni disperate l'altro ragazzino. L'automobilista si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dalla polizia.Continua a leggere

Con Suv travolge motociclisti : fermato : 16.04 Due uomini sono morti in un tratto della Tangenziale nord di Milano a Cinisello Balsamo in sella alla loro motocicletta,travolta da un Suv il cui conducente è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Le vittime avevano entrambe 26 anni, il conducente 45. Indagano gli agenti della Polizia stradale di Arcore (Monza e Brianza).

Milano - ubriaco a bordo di un Suv travolge e uccide due motociclisti : fermato : Il conducente dell'auto, un 45enne, è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale. Indaga la polizia stradale