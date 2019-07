Stromboli | dichiarato lo stato di calamità | esiste il rischio idrogeologico | in pericolo

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019)dinaturale per i danni causati dall’esplosione del vulcano sull’isola dilo scorso 3 luglio. Lo ha deciso il governo Musumeci – riunito per l’occasione a Catania – avanzando, nel contempo, alla presidenza del Consiglio dei ministri, la richiesta per la dichiarazione di emergenza. Danni e opere di messa in sicurezza sono stati quantificati dal dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione Siciliana, diretto da Calogero Foti, in 20 milioni di euro. “Come promesso ieri, durante il sopralluogo a Ginostra – dice il presidente Nello Musumeci – stiamo intervenendo tempestivamente per riportare serenità tra gli abitanti e salvaguardare la loro incolumità e quella di tutti i turisti che frequentano l’isola delle Eolie. La relazione trasmessa a Roma fotografa puntualmente le prime, ...

