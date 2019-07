Spazio | sonda giapponese Hayabusa2 | successo per il secondo touchdown

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019)ha sfiorato di nuovo Ryugu. La, che aveva già effettuato unsull’asteroide a febbraio raccogliendo alcuni campioni di materiale, si è avvicinata di nuovo sulla superficie irregolare di Ryugu. Jaxa ha confermato ildell’operazione via Twitter dichiarando che laè riuscita a sparare un proiettile sulla superficie dell’asteroide prelevando parte della polvere sollevata. I preparativi per ilavvicinamento – riporta Global Science – sono iniziati già a marzo, quandoha sparato un proiettile per produrre un cratere artificiale adatto al. Lasi è avvicinata lentamente al punto prescelto fino quasi a sfiorarlo, per poi sparare il piccolo proiettile ed effettuare la raccolta del materiale. L’impresa non è stata di certo semplice, principalmente a causa della grande distanza dalla Terra che avrebbe ...

