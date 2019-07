Sos clima | nel 2050 Milano sarà rovente come Dallas

Sos clima - Goletta Verde a Punta Penna In tanti alla manifestazione per la difesa dell'ambiente : Chieti - Flash Mob di Goletta Verde 'Sos clima', una catena umana a Punta Penna contro le fonti fossili e per fermare quelli che Legambiente chiama "ladri di futuro". "Le fonti fossili devono rimanere nei fondali marini e nel sottosuolo. È inaccettabile che il nostro Paese continui a sostenere le fonti inquinanti, nonostante la crisi climatica", dice il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani. ...

Ricerca - clima - volontariato : Axa Italia presenta il report di Sostenibilità : Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Oltre 2500 attori fra Ricercatori, startup, studenti, giovani innovator[...]

Tutela della biodiversità sull’altopiano della Sila : dalla Sostenibilità all’impatto dei cambiamenti climatici : Si è svolto ieri il primo dei tre appuntamenti dedicati alla presentazione del progetto Progea, finanziato dal PSR Calabria 2014-2020, all’interno della misura 16.1.1 “Supporto alla costituzione ed al funzionamento di gruppi operativi PEI”. Il progetto ha come focus principale la Tutela della biodiversità sull’altipiano della Sila, con particolare attenzione ai pascoli montani, e coinvolge come capofila Fattoria Biò, importante realtà, che ha ...

Clima - emissioni zero entro il 2050 in Germania. La Merkel : “completo Sostegno” : “Vogliamo impegnarci a raggiungere la neutralità Climatica entro il 2050 e in nome della Germania sosterrò espressamente questo obiettivo“. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel parlando della prossima strategia Ue sul Clima in discussione tra i leader europei al vertice a Bruxelles. “In particolare, spero che gli ambiziosi piani per la protezione del Clima diventino realta‘”, ha aggiunto. L'articolo ...

Presidenza Ue - ora tocca alla Finlandia : focus su Sostenibilità e clima : Tre presidenze in 20 anni, 70 milioni di budget per il semestre da luglio a dicembre, 90 incontri sul territorio finlandese. Sono alcuni dei numeri del semestre Ue affidato ad Helsinki, dove dopo 20 anni sono tornati al governo i socialdemocratici, guidati dal premier Antti Rinne, che dopo quasi un mese di colloqui hanno raggiunto l'intesa per una coalizione con il partito di centro, i verdi, la sinistra e il Partito popolare. Il punto focale ...

Clima ed Europa : il vicepresidente della Regione Sicilia - portavoce della Sostenibilità delle piccole comunità : Gaetano Armao, Il vicepresidente della Regione Sicilia, diventa portavoce in Europa delle esigenze delle piccole comunità e dei quartieri che si trovano ad affrontare la transizione energetica verso un futuro più sostenibile. Riunita in via eccezionale a Bucarest la commissione ambiente del Comitato europeo delle Regioni (CdR) ha infatti designato Armao come relatore del parere intitolato “Verso quartieri e piccole comunità sostenibili: ...

Clima - appello alla Sostenibilità dalla Casellati : “Le istituzioni hanno una sola via percorribile” : “Le istituzioni di tutto il mondo hanno una sola via percorribile: ispirare le politiche pubbliche ad una totale sostenibilità. Il tema è semplice: dobbiamo fare in modo che le future generazioni possano ricevere le stesse opportunità e le stesse risorse di quante ne abbiamo a disposizione oggi“. A dichiararlo è il presidente del Senato Elisabetta Casellati durante la Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi per ...

Isola della Sostenibilità : clima di cambiamento in tour : Il 29 maggio p.v., l’IC G. Zanellato di Monselice (Padova), ospita la 4° tappa del tour “clima di cambiamento” di Isola della sostenibilità 2019. Per questo appuntamento di Isola della sostenibilità, suddiviso in due sessioni (una parte divulgativa ed una laboratoriale) ragazzi e società civile, sono chiamati a riflette sui legami che intercorrono tra cambiamenti climatici, migrazioni ed inclusione sociale. Questi temi, quanto mai ...

Coldiretti Calabria - Sos miele : sofferenza api e cambiamenti climatici causano bassa produzione : “Considerate, a ragione, le vere sentinelle dello stato di salute del territorio, e fondamentali per l’agricoltura per il servizio di impollinazione degli alberi da frutto – sottolinea Coldiretti Calabria – le api devono fare i conti sempre più frequentemente con i violenti mutamenti climatici che ne frenano la preziosa opera. Il maltempo infatti, sta facendo sentire i suoi effetti anche in avvio di questa stagione produttiva, dopo la ...

Sindacati e associazioni laiche e religiose Sostengano gli studenti per il clima : In questo maggio strano capita di incontrare tante persone che si lamentano per il freddo. Fra meno di un mese, in una estate che si prevede torrida e anticipata, il fresco di questo maggio lo rimpiangeremo. Ma fa parte del nostro essere inchiodati al presente non riuscire a vedere molto al di là del nostro naso e delle nostre sensazioni del momento.Il fastidio del freddo e della pioggia di maggio per molti coincide con il sollievo per ...

Clima - Raggi : “Con sindaco di Riad abbiamo parlato di mobilità Sostenibile” : “Ho avuto un colloquio a Tokyo con il sindaco di Riad Tariq Abdulaziz Alfaris. abbiamo parlato di future collaborazioni tra le due citta’ e abbiamo approfondito la discussione su mobilita’ sostenibile e sviluppo economico”. Cosi’ su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi in Giappone per ‘l’Urban 20’, il summit per la lotta ai cambiamenti Climatici. L'articolo Clima, Raggi: “Con sindaco di ...

Scienza - Informazione - Sostenibilità : un palco dei giovani per #NonAbbocco e #clima : Il 24 maggio è #GNE2019, Giornata nazionale di Giornalisti Nell’Erba, evento inserito nel Festival dello Sviluppo Sostenibile ed evento di lancio della Notte Europea dei Ricercatori #BEES 2019. E’ anche il 2° sciopero mondiale degli studenti per il clima, per noi giornata di approfondimento sul cambiamento climatico, oltre che sul tema annuale, #NonAbbocco. Ed è pure overshoot day per l’Italia, ossia il giorno in cui abbiamo ...

