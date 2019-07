(Di venerdì 12 luglio 2019) Uno realizzato da Swg per La7 evidenzia il primodellanei consensi dopo le elezioni europee: dopo aver toccato il suo record storico, il Carroccio perde mezzo punto percentuale in una settimana ma rimane comunque saldamente in testa con il 37,5% dei consensi. Il, intanto,il 50%.