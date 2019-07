Somalia, attacco kamikaze di al-Shabaab

Un'autobomba è esplosa in un hotel di Asasey nel centro della città portuale di Chisimaio,nel sud della, dove era in corso una riunione di deputati. Lo riferisce la polizia spiegando che alla deflagrazione è seguito uno scontro a fuoco e che si registrano alcune vittime, ma non indica il numero. Il gruppo militante di al-legato ad al-Qaeda, ha rivendicato l'.(Di venerdì 12 luglio 2019)